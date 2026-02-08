EXCLUSIVA-Angola busca participación del 20-30% en De Beers, según alto funcionario

*

Anglo American vende De Beers en medio de la caída del precio de los diamantes

Angola había presentado inicialmente una oferta por la participación mayoritaria

Funcionario afirma que el país desea adoptar una postura común con sus vecinos

Por Olivia Kumwenda-Mtambo y Wendell Roelf

CIUDAD DEL CABO, 8 feb (Reuters) - Angola está tratando de adquirir una participación del 20%-30% en De Beers, la unidad diamantífera de Anglo American, una propuesta que se está debatiendo con otras naciones africanas productoras de diamantes, según informó el domingo a Reuters un alto funcionario del Ministerio de Minería de Angola.

De Beers, una de las principales empresas diamantíferas del mundo con operaciones en Botsuana, Namibia, Angola, Sudáfrica y Canadá, ha sido puesta a la venta por Anglo debido a la caída de los precios de los diamantes y al auge mundial de los diamantes sintéticos.

Angola presentó una oferta por la participación mayoritaria en De Beers en octubre de 2025, aunque inicialmente había solicitado una participación minoritaria.

"Adquirir una participación mayoritaria en productos de lujo es muy peligroso, ya que depende del mercado", declaró Paulo Tanganha, director nacional de recursos minerales de Angola, a Reuters al margen de una conferencia minera africana celebrada en Ciudad del Cabo.

"Por lo tanto, para reducir el riesgo, tenemos que tener una parte que sea sostenible para nuestra economía. Y ese rango (está) entre el 20% y el 30%, lo cual nos satisface".

VECINOS MANTIENEN CONVERSACIONES A PUERTA CERRADA

La oferta de Angola por una participación mayoritaria en De Beers había preparado al país para una posible guerra de ofertas con Botsuana, que posee el 15% de De Beers y ha declarado que estaba trabajando para adquirir una participación mayoritaria en la empresa.

Tanganha afirmó que continúan las conversaciones a puerta cerrada entre Botsuana, Angola, Namibia y Sudáfrica para buscar una posición común sobre cómo se beneficiaría cada país de tener una participación en De Beers, sin que se haya llegado aún a un acuerdo.

"Hay un dicho que dice: juntos somos más fuertes. Así es como lo estamos haciendo. Y si mi vecino sufre, yo también sufro. Por eso tenemos que estar juntos y luchar juntos como un equipo", afirmó Tanganha.

En el caso de Angola, la empresa minera estatal Endiama y su empresa nacional de comercio de diamantes Sodiam adquirirían la participación en De Beers en nombre del Gobierno, según Tanganha.

Tanganha no reveló cómo financiaría Angola la adquisición de la participación en De Beers, pero afirmó que el país contaba con numerosas fuentes de financiación.

Anglo anunció el jueves que estaba revisando el valor del negocio de diamantes de De Beers tras la caída de su producción de diamantes en bruto en 2025.

El año pasado, la empresa conjunta de De Beers y Endiama en Angola descubrió un nuevo yacimiento de kimberlita en el país, el primero en tres décadas, lo que demuestra el potencial geológico de este país tan poco explorado. La kimberlita es un tipo de roca poco común en la que se suelen encontrar diamantes. (Escrito por Olivia Kumwenda-Mtambo; editado por Helen Popper. Editado en español por Natalia Ramos)