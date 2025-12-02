EXCLUSIVA - Apple se resistirá a la orden de la India de precargar una aplicación estatal

Por Aditya Kalra y Munsif Vengattil

NUEVA DELHI, 2 dic (Reuters) - Apple no tiene previsto cumplir la orden de preinstalar en sus teléfonos inteligentes una aplicación estatal de ciberseguridad y transmitirá su preocupación a la India, según tres fuentes, después de que la medida gubernamental suscitara inquietud por la vigilancia y un revuelo político.

El Gobierno indio ordenó confidencialmente a empresas como Apple, Samsung

y Xiaomi que precarguen sus teléfonos con una aplicación llamada Sanchar Saathi, o Socio de Comunicación, en un plazo de 90 días. La aplicación pretende rastrear los teléfonos robados, bloquearlos y evitar que se utilicen indebidamente.

El Gobierno también quiere que los fabricantes se aseguren que la aplicación no está desactivada. Y en el caso de los dispositivos que ya están en la cadena de suministro, los fabricantes deben introducir la aplicación en los teléfonos mediante actualizaciones de software, según informó Reuters el lunes.

El Ministerio de Telecomunicaciones de la India confirmó la medida más tarde, describiéndola como una medida de seguridad para combatir el "grave peligro" para la ciberseguridad.

Sin embargo, los oponentes políticos del primer ministro Narendra Modi y los defensores de la privacidad criticaron la medida, diciendo que es una forma de que el Gobierno acceda a los 730 millones de teléfonos inteligentes de la India.

Tras las críticas, el ministro de Telecomunicaciones indio, Jyotiraditya M. Scindia, dijo el martes que la aplicación era un "sistema voluntario y democrático", y añadió que los usuarios pueden elegir activarla y pueden "eliminarla fácilmente de su teléfono en cualquier momento".

(Reportaje de Aditya Kalra en Nueva Delhi y Munsif Vengattil en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)