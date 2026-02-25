EXCLUSIVA-Arabia Saudí eleva producción de petróleo ante un posible ataque de EEUU a Irán: fuentes

Por Dmitry Zhdannikov

LONDRES, 25 feb (Reuters) - Arabia Saudita está elevando su producción y sus exportaciones de petróleo como parte de un plan de contingencia en caso de que un ataque estadounidense contra Irán interrumpa el suministro desde Oriente Medio, informaron el miércoles dos fuentes familiarizadas con el plan.

La oficina de prensa del Gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el plan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está considerando un ataque contra Irán para presionar a sus líderes a que acepten un acuerdo para frenar el programa nuclear de Teherán.

Estados Unidos ha congregado una gran fuerza militar en Oriente Medio en las últimas semanas.

Arabia Saudí aumentó el año pasado las exportaciones de petróleo en junio en alrededor de 500.000 barriles diarios, enviando más crudo a almacenes en el extranjero, justo cuando Estados Unidos atacaba las instalaciones nucleares iraníes.

El plan de este año es similar al de 2025, según las dos fuentes. Arabia Saudí está aumentando la producción de petróleo por motivos de contingencia para impulsar las exportaciones, según las fuentes.

El reino dará marcha atrás en el plan si no hay interrupciones y producirá menos petróleo más adelante para cumplir con sus cuotas de la OPEP+, según una de las fuentes.

Irán, que produce más del 3% del petróleo mundial, ha prometido tomar represalias contra cualquier ataque, lo que podría poner en peligro otros flujos de petróleo procedentes de Oriente Medio.

Más de 20 millones de barriles de crudo, condensado y combustibles pasan diariamente por el estrecho de Ormuz, incluyendo volúmenes procedentes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, así como gas de Qatar.

Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, lleva décadas interviniendo en los mercados petroleros para suministrar más petróleo durante las interrupciones o reducir la producción cuando considera que hay un exceso de oferta en el mercado. (Reporte de Dmitry Zhdannikov; edición en español de Javier López de Lérida)