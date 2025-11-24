EXCLUSIVA- Arabia Saudita abrirá más locales de venta de alcohol mientras baja restricciones: fuentes

Por Timour Azhari y Maha El Dahan

RIAD, 24 nov - Arabia Saudita planea abrir dos nuevas tiendas de venta de bebidas alcohólicas, incluida una para el personal extranjero no musulmán del gigante petrolero estatal Aramco, a medida que el reino suaviza aún más las restricciones, según personas informadas de los planes. La apertura de puntos de venta en la provincia oriental de Dhahran y uno para diplomáticos en la ciudad portuaria de Yeda sería un nuevo hito en los esfuerzos para abrir el país, dirigidos por el gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

El reino, cuna del islam, abrió el año pasado un expendio de bebidas alcohólicas para diplomáticos no musulmanes en la capital, Riad, la primera desde que se prohibió hace 73 años.

La nueva tienda de Dhahran se instalará en un complejo propiedad de Aramco, según una de las tres personas que hablaron con Reuters. Estará abierta para los no musulmanes que trabajan en la firma, añadió la fuente, que dijo que las autoridades saudíes les informaron del plan. Dos de las fuentes dijeron que también se está preparando una tercera tienda de licores para diplomáticos no musulmanes en Yeda, donde muchas misiones tienen cónsules honorarios.

Se espera que ambas tiendas abrieran en 2026, pero no se han dado a conocer plazos, según dos de las fuentes. La oficina de prensa del Gobierno no respondió de inmediato a las preguntas sobre los planes para las tiendas en ambos lugares, de los que no se había informado previamente. Aramco declinó hablar del asunto.

Tras la apertura de la tienda de Riad en un edificio anodino del barrio diplomático, conocido por algunos diplomáticos como el "búnker del alcohol", no se ha anunciado oficialmente ningún cambio en la normativa.

