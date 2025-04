Exclusiva-aranceles farmacéuticos elevarían costos medicamentos en eeuu en 51.000 mln dlr anuales: informe

Por Maggie Fick

LONDRES, 25 abr (Reuters) - Un arancel del 25% sobre las importaciones farmacéuticas aumentaría los costos de los medicamentos en Estados Unidos en casi 51.000 millones de dólares anuales, lo que supondría un incremento de los precios de hasta el 12,9%, según un informe encargado por un grupo del sector y revisado por Reuters.

El análisis, realizado por Ernst & Young (EY), concluye que Estados Unidos importará 203.000 millones de dólares en productos farmacéuticos en 2023, de los que el 73% procederá de Europa, principalmente Irlanda, Alemania y Suiza. El total de ventas estadounidenses de productos farmacéuticos acabados ese año fue de 393.000 millones de dólares.

El informe, fechado el 22 de abril y no hecho público, fue encargado por el principal grupo de presión farmacéutico de Estados Unidos, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) entre cuyos miembros figuran Amgen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, y Pfizer, entre otros.

PhRMA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El grupo ha argumentado que los aranceles socavarían los esfuerzos para impulsar la fabricación nacional, un objetivo del presidente estadounidense Donald Trump.

Los productos farmacéuticos se han librado durante mucho tiempo de las guerras comerciales debido a los daños potenciales, pero Trump ha amenazado repetidamente con un arancel del 25% sobre las importaciones farmacéuticas.

La semana pasada, el Gobierno de Trump anunció investigaciones sobre las importaciones farmacéuticas, citando preocupaciones de seguridad nacional por la dependencia de la producción extranjera de medicamentos.

La medida desencadenó un período de comentarios públicos de 21 días como parte de la investigación dirigida por el Departamento de Comercio.

Los fabricantes de medicamentos ven la investigación como una oportunidad para mostrar a la administración que los altos aranceles obstaculizarían sus esfuerzos para aumentar rápidamente la producción estadounidense, y para proponer alternativas, dijo Ted Murphy, un abogado de comercio en el bufete de abogados Sidley Austin, que está asesorando a las empresas en sus presentaciones al Departamento de Comercio.

Los fabricantes de medicamentos también han presionado a Trump para que reduzca gradualmente los aranceles sobre los productos farmacéuticos importados con la esperanza de reducir el impacto de las acusaciones.

El jueves, la farmacéutica suiza Roche dijo que está solicitando al Gobierno estadounidense en conversaciones directas exenciones arancelarias a la importación, argumentando que los productos que envía a Estados Unidos se compensan con sus exportaciones de medicamentos y diagnósticos fabricados en Estados Unidos.

Según el informe, los costos de producción son sólo uno de los factores que determinan el precio de los nuevos medicamentos y no está claro en qué medida los aranceles sobre los insumos intermedios importados o los productos acabados importados repercutirían en los consumidores.

Los aranceles sobre los productos acabados importados podrían trasladarse a los consumidores a través de los distribuidores mayoristas o minoristas que paguen el arancel.

Pero si los aranceles repercutieran totalmente a través de precios más altos en las ventas nacionales, EY calcula que los precios de los medicamentos estadounidenses podrían aumentar hasta un 12,9%.

Aproximadamente el 30% de las importaciones farmacéuticas en 2023 eran ingredientes utilizados en la fabricación estadounidense y luego exportados o vendidos en Estados Unidos. (Reportaje de Maggie Fick; Editado en español por Juana Casas)