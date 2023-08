Por Greg Roumeliotis y Emma-Victoria Farr

NUEVA YORK, 16 ago (Reuters) - ArcelorMittal SA, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, está considerando una posible oferta por U.S. Steel Corp, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto.

ArcelorMittal está discutiendo una posible oferta con sus banqueros de inversión, y no hay certeza de que vaya a seguir adelante con ella, dijeron las fuentes.

Si lanza una propuesta, podría marcar la escalada de una guerra de ofertas que ya está en marcha para U.S. Steel, tras las ofertas de Cleveland-Cliffs Inc y Esmark Inc por más de 7.000 millones de dólares.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque las deliberaciones son confidenciales. Los representantes de ArcelorMittal y U.S. Steel no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de U.S. Steel escalaban un 4,5% tras el informe de Reuters sobre la posibilidad de que ArcelorMittal lance una posible propuesta por la compa√Ī√≠a. (Reporte de Greg Roumeliotis en Nueva York y Emma Victoria-Farr en Londres)