Por Jorgelina do Rosario

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - El argentino Leonardo Madcur, uno de los principales asesores del ministro de Economía saliente, Sergio Massa, será nombrado representante del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto.

Madcur renunció a su cargo de jefe de asesores de Massa en el ministerio el 7 de diciembre, según un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Como alto asesor del ministerio, Madcur formó parte de la delegación argentina que negoció con funcionarios del FMI un programa de 44.000 millones de dólares.

El papel del representante del país será clave en los próximos meses, ya que el programa ahora está desviado después de no alcanzar varios objetivos. Argentina es el mayor prestatario del FMI.

Madcur también formó parte del equipo que trabajó en la transición de Massa a Luis Caputo, quien asumirá el Ministerio de Economía el 10 de diciembre cuando asuma el presidente electo de Argentina, Javier Milei.

Un portavoz de Milei dijo que la posición de Madcur no ha sido confirmada ni publicada en declaraciones oficiales. Madcur no respondió a una solicitud de comentarios. (Reportaje de Jorgelina do Rosario, Traducido por Walter Bianchi)