EXCLUSIVA-Auge de la actividad de criptomonedas en Irán atrae la atención de EEUU

Por Elizabeth Howcroft y Tommy Reggiori Wilkes

PARÍS/LONDRES, 3 feb (Reuters) - Investigadores estadounidenses están examinando si ciertas plataformas de criptomonedas han facilitado la evasión de sanciones por parte de funcionarios iraníes, dijo a Reuters un investigador especializado en cadena de bloques, ante un auge de la actividad con criptomonedas en la ⁠República Islámica.

El volumen de transacciones de criptomonedas de Irán alcanzó entre 8.000 ⁠y 10.000 millones de dólares el año pasado, ya que tanto los grupos vinculados al Estado como los inversores minoristas han recurrido a las monedas digitales, según estimaciones de TRM Labs y Chainalysis.

El Tesoro de Estados Unidos está investigando si las plataformas de criptomonedas han permitido a los actores vinculados al Estado eludir las sanciones al intentar mover dinero al extranjero, ⁠acceder a divisas ‌fuertes o adquirir bienes, según Ari ​Redbord, director global de políticas de la empresa estadounidense de análisis de cadena de bloques TRM Labs, quien afirmó tener conocimiento directo de las preocupaciones del Tesoro.

Un portavoz del Tesoro remitió a Reuters a ​un comunicado de septiembre en el que se anunciaban las medidas que el departamento estaba tomando contra las redes de "banca en la sombra" que apoyan a Irán, incluidas aquellas que, dijo, utilizan criptomonedas para ‌eludir las sanciones.

Redbord no identificó ninguna plataforma de criptomonedas que estuviera siendo investigada ni dónde tenían su sede.

TRM Labs ‌estima que el año pasado se registraron alrededor de 10.000 millones de dólares en actividad ​de criptomonedas en Irán, frente a los 11.400 millones de dólares de 2024.

Chainalysis, otra empresa de análisis de cadenas de bloques con sede en Estados Unidos, afirmó que las carteras iraníes recibieron una cifra récord de 7.800 millones de dólares en 2025, frente a los 7.400 millones de 2024 y los 3.170 millones de 2023.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico para este artículo.

Las criptomonedas siguen siendo una pequeña parte del sistema financiero mundial, pero se espera que su uso crezca en los mercados emergentes con monedas débiles, dijo el Fondo Monetario Internacional.

Irán ha quedado efectivamente aislado del sistema basado en el dólar y ha experimentado una rápida devaluación de su moneda, el rial. Los ingresos del petróleo siguen siendo, con diferencia, su mayor fuente de divisas, alcanzando los 53.000 millones de dólares en 2023, según las últimas estimaciones de la Administración de Información de Energía del Gobierno de Estados Unidos.

"Cuanto más se presiona a la economía iraní, más ⁠hay que estar preparado para afrontar las consecuencias, una de las cuales es el uso cada vez mayor de las criptomonedas", dijo Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del centro de estudios británico Royal United Services Institute.

Irán también se ha enfrentado a una ​serie de crisis durante el último año, entre ellas la guerra de 12 días con Israel y los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. La reciente ola de protestas contra el Gobierno y la sangrienta represión del Gobierno de Teherán han provocado amenazas de nuevas acciones militares por parte del presidente estadounidense Donald Trump, así como un nuevo escrutinio de las finanzas iraníes.

Washington impuso nuevas sanciones a Irán el mes pasado, entre ellas a 18 personas acusadas de formar parte de redes bancarias paralelas de instituciones financieras iraníes sancionadas.

LA GUARDIA REVOLUCIONARIA IRANÍ

Las direcciones de las carteras de criptomonedas son seudónimas —se registran en la cadena de bloques como una cadena de letras y números—, lo que dificulta determinar quién está detrás de las transacciones o su ubicación. Los investigadores estiman la actividad criptográfica utilizando fuentes de datos que incluyen el tráfico web y las direcciones de carteras identificadas por países como Estados Unidos e Israel como vinculadas a ⁠entidades sancionadas.

Según los investigadores, es casi imposible obtener una visión completa del uso de criptomonedas en Irán. De hecho, las estimaciones sobre la división entre los volúmenes vinculados al Estado y los minoristas varían significativamente.

Chainalysis ​estima que el 50% de los volúmenes de Irán el año pasado estaban vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una poderosa fuerza política, militar y económica con estrechos vínculos con el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Por el contrario, TRM Labs estima que el 95% de los flujos vinculados a Irán provienen de inversores minoristas. Aun así, la empresa afirma haber identificado más de 5.000 direcciones que califica como vinculadas al IRGC y estima que los Guardias han movido criptomonedas por valor de 3.000 millones de dólares desde 2023.

La empresa ‍británica de investigación de cadenas de bloques Elliptic afirmó el mes pasado que el Banco Central de Irán, que al igual que el IRGC está sujeto a sanciones económicas internacionales, había adquirido al menos 507 millones de dólares en la moneda estable USDT en 2025, en lo que Elliptic calificó como una "sofisticada estrategia para eludir el sistema bancario mundial".

La misión de Irán ante la ONU no respondió a las preguntas sobre el presunto uso de criptomonedas por parte del IRGC o del banco central. Reuters no pudo verificar de forma independiente las conclusiones de Elliptic y otros investigadores de cadena de bloques.

Tether, que emite USDT, afirmó que mantenía una "política de tolerancia cero hacia el uso delictivo de nuestros tokens" y que colaboraba estrechamente con las fuerzas del orden ​para identificar y congelar los activos vinculados a actividades ilegales.

Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, afirmó que cuando una cartera de criptomonedas es identificada o sancionada públicamente, sus propietarios pueden crear fácilmente otras nuevas para utilizarlas en su lugar, lo que complica la tarea de las autoridades estadounidenses.

Keatinge, de RUSI, afirmó que la magnitud del reto al que se enfrentan las autoridades estadounidenses es enorme.

"Se necesitan recursos significativos para llevar a cabo el rastreo de cadenas de bloques y demás, con el fin de imponer las sanciones", añadió. "Es el juego ‍definitivo del gato y el ratón a alta velocidad". (Reporte de Elizabeth Howcroft y Tommy Reggiori Wilkes; reporte adicional de Tom Wilson y Parisa Hafezi; edición de Pravin Char; Editado en Español por Ricardo Figueroa)