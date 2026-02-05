EXCLUSIVA-BCE ampliará acceso a líneas de liquidez en euros para reforzar su papel global: fuentes

*

Las líneas de liquidez se consideran una herramienta clave para impulsar el alcance global del euro. Los detalles aún se están decidiendo, pero es probable que se den a conocer la próxima semana. El plan incluye tipos de interés más bajos y la flexibilización de los límites de endeudamiento.

El BCE quiere hacer que las líneas de recompra resulten más atractivas para los bancos centrales.

Por Francesco Canepa y Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 5 feb (Reuters) - El Banco Central Europeo está trabajando para abrir el acceso a la liquidez del euro a más países, haciendo que sea más barato y fácil de obtener como parte de los esfuerzos para reforzar el papel internacional de la moneda única, informaron tres fuentes a Reuters.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, considera desde hace tiempo que estas líneas de liquidez son una herramienta clave para impulsar el alcance global del euro, especialmente en un momento en el que los inversores están reevaluando el estatus del dólar debido a la naturaleza impredecible de la política económica del presidente estadounidense Donald Trump.

La medida, cuyos detalles aún se están ultimando y que probablemente se anunciará coincidiendo con la Conferencia de Seguridad de Múnich de la próxima semana, dará lugar a condiciones más generosas para acceder a los acuerdos de recompra del BCE, según las fuentes.

Estos permiten a los bancos centrales extranjeros pedir préstamos en euros a cambio de garantías en la moneda única y están diseñados para momentos de crisis, cuando los bancos comerciales fuera de la zona del euro pueden tener dificultades para obtener liquidez en euros. (Reporte de Francesco Canepa y Balazs Koranyi; edición en español de Javier López de Lérida)