Exclusiva-binance movió 346 millones de dólares para el incautado criptointercambio bitzlato, según datos

LONDRES, 24 ene (Reuters) - El gigante de las criptomonedas Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcóins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una "máquina de lavado de dinero", muestran datos de cadena de bloques vistos por Reuters.

El Departamento de Justicia dijo el 18 de enero que acusó al cofundador y accionista mayoritario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, de operar un negocio de intercambio de dinero sin licencia que "alimentó un eje de criptocrimen de alta tecnología" al procesar 700 millones de dólares en fondos ilícitos.

Bitzlato había promocionado la laxitud de sus controles de antecedentes de los clientes, dijo el Departamento de Justicia, y agregó que cuando el intercambio hizo pedir a los usuarios información de identificación, "en repetidas ocasiones les permitió proporcionar información perteneciente 'personas ficticias'".

Binance, el mayor criptointercambio del mundo, estaba entre las tres principales contrapartes de Bitzlato por la cantidad de bitcóins recibida entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, dijo la semana pasada la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).

Binance fue el único criptointercambio importante entre las principales contrapartes de Bitzlato, dijo FinCEN.

Agregó que los otros que realizaron transacciones con Bitzlato fueron el mercado de medicamentos en ruso de la red oscura Hydra, un pequeño intercambio llamado LocalBitcoins y un sitio web de criptoinversión llamado Finiko, que describió como "un presunto esquema piramidal de criptoactivos con sede en Rusia". FinCEN no detalló la escala de las interacciones de las entidades con Bitzlato.

Bitzlato, registrada en Hong Kong, era una "importante preocupación de lavado de dinero" relacionada con las finanzas ilícitas rusas, agregó FinCEN, que prohibirá la transmisión de fondos a Bitzlato por parte de instituciones financieras estadounidenses y de otros países a partir del 1 de febrero. No nombró a Binance u otras empresas individuales entre los sujetos a la prohibición.

Un portavoz de Binance dijo por correo electrónico que había "proporcionado asistencia sustancial" a las fuerzas de seguridad internacionales para apoyar su investigación sobre Bitzlato. La empresa se compromete a "trabajar en colaboración" con las fuerzas del orden, añadieron, negándose a dar detalles sobre sus relaciones con Bitzlato o la naturaleza de su cooperación con dichas agencias.

Reuters no pudo ponerse en contacto con Bitzlato, cuyo sitio web dice que ha sido incautado por las autoridades francesas. Legkodymov no ha hecho ningún comentario público desde su detención en Miami la semana pasada y no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

El operador de Hydra, acusado en Estados Unidos, y un abogado que representa al fundador de Finiko no respondieron a las solicitudes de comentarios.

LocalBitcoins, con sede en Finlandia, dijo que nunca ha tenido "ningún tipo de cooperación o relación" con Bitzlato. Algunos comerciantes peer-to-peer (P2P) en LocalBitcoins "también habrían estado negociando en el mercado P2P de BitZlato", refirió, y agregó que "prácticamente no ha habido transacciones entre LocalBitcoins y BitZlato desde octubre de 2022".

Reuters no tiene pruebas de que las transacciones de Binance, LocalBitcoins o Finiko con Bitzlato -que el Departamento de Justicia describió como un "refugio para ganancias criminales y fondos destinados a ser utilizados en actividades delictivas"- violaran alguna regla o ley.

Sin embargo, un exregulador bancario estadounidense y un exfuncionario de las fuerzas de seguridad dijeron que la condición de Binance como una de las principales contrapartes centraría la atención del Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos en los controles de Binance con Bitzlato.

"Yo no lo llamaría un disparo de advertencia sobre la proa, lo llamaría un misil teledirigido", dijo Ross Delston, un abogado estadounidense independiente y exregulador bancario que también es testigo experto en cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales, en referencia a la citación de Binance y LocalBitcoins por parte del FinCEN.

El Departamento de Justicia y el FinCEN declinaron hacer comentarios.

Operaciones

Binance movió más de 20.000 bitcóins, con un valor de 345,8 millones de dólares en el momento en que se realizaron, a través de unas 205.000 transacciones para Bitzlato entre mayo de 2018 y su cierre la semana pasada, según una revisión de datos no declarados anteriormente. Las cifras fueron recopiladas por el destacado investigador estadounidense de cadena de bloques Chainalysis y vistas por Reuters.

Bitcóins con un valor de unos 175 millones de dólares fueron transferidos a Binance desde Bitzlato en ese período, convirtiendo a Binance en su mayor contraparte receptora, muestran los datos.

Alrededor de 90 millones de dólares del total de las transferencias tuvieron lugar después de agosto de 2021, cuando Binance dijo que exigiría a los usuarios que presentaran una identificación para combatir los delitos financieros, según los datos de Chainalysis, que declinó hacer comentarios.

Tales controles, dijo Binance en un blog el año pasado, abordan "la financiación y el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas". Reuters no pudo determinar si Binance aplicaba sus requisitos de identificación con Bitzlato.

Chainalysis, que es utilizado por las autoridades estadounidenses para rastrear los flujos ilícitos de criptomonedas, había advertido en febrero del año pasado que Bitzlato era de alto riesgo. En un informe, Chainalysis dijo que casi la mitad de las transferencias de Bitzlato entre 2019 y 2021 eran "ilícitas y riesgosas", identificando casi mil millones de dólares en tales transacciones.

La acción de Estados Unidos contra Bitzlato se produce mientras el Departamento de Justicia investiga a Binance por posibles violaciones de lavado de dinero y sanciones. Algunos fiscales federales han llegado a la conclusión de que las pruebas recopiladas justifican la presentación de cargos contra ejecutivos, incluido el fundador y presidente ejecutivo Changpeng Zhao, según informó Reuters en diciembre.

Reuters no pudo establecer si los tratos de Binance con Bitzlato están siendo revisados.

Binance, que no revela la ubicación de su intercambio central, ha procesado al menos 10.000 millones de dólares en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de Estados Unidos, según descubrió Reuters en una serie de artículos el año pasado basados en datos de cadena de bloques, registros judiciales y de la empresa.

Los informes también mostraron que Binance mantuvo intencionalmente débiles controles contra el lavado de dinero y conspiró para evadir a los reguladores en Estados Unidos y en otros lugares, según exejecutivos y documentos de la compañía.

Binance rebatió los artículos, calificando de inexactos los cálculos de fondos ilícitos y de "anticuadas" las descripciones de sus controles de cumplimiento de las leyes. El intercambio dijo el año pasado que está "impulsando estándares más altos en la industria" y que está tratando de mejorar su capacidad para detectar la actividad ilegal de criptoactivos. (Reporte de Tom Wilson y Angus Berwick en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

