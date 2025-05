Exclusiva-boeing, cerca de acuerdo para evitar proceso por fraude en eeuu por accidentes: fuentes

Por Mike Spector, David Shepardson y Allison Lampert

NUEVA YORK/WASHINGTON, 16 mayo (Reuters) - Boeing alcanzó un acuerdo provisional con los fiscales estadounidenses para no ser enjuiciado en un caso de presunto fraude derivado de dos accidentes mortales de aviones 737 MAX en los que murieron 346 personas, dijeron personas conocedoras del proceso.

El acuerdo evitaría el juicio previsto para el 23 de junio, en el que el fabricante de aviones debería responder a la acusación de que engañó a los reguladores estadounidenses sobre un sistema de control de vuelo crucial en el 737 MAX. Requeriría la aprobación de un juez.

Boeing ya no ha aceptado declararse culpable en el caso, dijeron los fiscales a los familiares de las víctimas del accidente durante una reunión el viernes, según las fuentes. La postura de la compañía cambió después de que un juez rechazó un acuerdo previo en diciembre, dijeron los fiscales a los familiares.

Los funcionarios del Departamento de Justicia todavía están sopesando si proceder con un acuerdo de no enjuiciamiento o si siguen adelante con el proceso contra Boeing, dijo un funcionario gubernamental en la reunión.

No se ha tomado ninguna decisión definitiva y Boeing y los funcionarios del departamento no han intercambiado aún documentos para negociar los detalles finales de cualquier acuerdo de no enjuiciamiento, dijo el funcionario a los miembros de la familia.

Boeing y el Departamento de Justicia no hicieron comentarios. (Editado en español por Carlos Serrano)