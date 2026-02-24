EXCLUSIVA-Bostic dice que la Fed no puede compensar posible aumento de desempleo estructural

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - Estados Unidos podría estar entrando en un periodo de desempleo estructural más alto, ya que las empresas optan por herramientas de inteligencia artificial para ahorrar mano de obra, un desafío que la Reserva Federal no necesariamente podría enfrentar con tasas de interés más bajas, dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, a Reuters en una entrevista.

"Podríamos estar en un periodo de transformación en el que los empleadores no necesiten tantos trabajadores como antes", lo que aumentaría la tasa de desempleo que la Fed consideraría pleno empleo a efectos de gestionar sus objetivos duales de inflación y empleo, dijo Bostic, que dejará el banco regional de la Fed al final de su actual mandato, el 28 de febrero.

En lugar de intentar reducir artificialmente la tasa de desempleo con recortes de tasas, "si estamos experimentando un cambio estructural, entonces realmente tenemos que aceptar esa realidad", dijo Bostic, y fijar los tipos de interés en consecuencia. "Es un momento muy difícil para ser banquero central y responsable político (...) Debido al cambio estructural, la misma cifra está enviando en realidad un mensaje diferente sobre la situación de la economía".

Estos comentarios, que sustentan su argumento de despedida de que los costos de financiación no necesitan bajar mucho más, si es que bajan desde su nivel actual, representan la otra cara de la moneda del argumento esgrimido por el candidato a presidente de la Fed, Kevin Warsh, de que las tasas pueden bajar ahora porque el auge de la productividad impulsado por la IA permitirá a la economía producir más con menos, una situación que debería implicar una disminución de la presión inflacionaria.

Bostic y otras autoridades de la Fed plantean dudas sobre cómo se desarrollará exactamente el cambio en la productividad, si se mantiene, y durante qué periodo, y el presidente de la Fed de Atlanta señala que las empresas más productivas pueden funcionar con menos trabajadores, una tendencia que podría cambiar la denominada tasa natural de desempleo que el banco central consideraría coherente con su objetivo de inflación del 2%.

Los funcionarios de la Fed consideran actualmente que la tasa de desempleo subyacente a largo plazo es del 4,2%. La tasa de desempleo fue del 4,3% en enero.

Si bien la Fed puede reaccionar a los cambios en el desempleo derivados de los altibajos del ciclo económico, la respuesta a un cambio estructural en la demanda de mano de obra sería, más tradicionalmente, competencia de la política fiscal, establecida por los funcionarios electos y que abarca aspectos como las prestaciones por desempleo y los programas de reconversión profesional.

"Abordar cuestiones a corto plazo de naturaleza estructural podría ponernos en riesgo de una situación mucho más difícil, en la que ambas medidas de nuestro mandato parecen ir en la dirección equivocada", dijo Bostic, razón por la cual considera que la Fed debe seguir presionando sobre la inflación, que se mantiene alrededor de un punto porcentual por sobre el objetivo. (Reportaje de Howard Schneider; edición de Paul Simao.)