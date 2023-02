Exclusiva-breton planea una consulta sobre las grandes tecnológicas y los costes en telecomunicaciones

Por Foo Yun Chee

ESTRASBURGO, 14 feb (Reuters) - El comisario europeo de industria, Thierry Breton, est谩 a punto de lanzar una consulta sobre si las grandes tecnol贸gicas deber铆an asumir parte de los costes de las redes de telecomunicaciones, dijo el martes antes de una conferencia sobre telecomunicaciones que se celebrar谩 en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo.

Los proveedores de telecomunicaciones de la UE, como Deutsche Telekom, Orange, Telef贸nica y Telecom Italia llevan a帽os intentando que las grandes tecnol贸gicas asuman parte de los costes de infraestructura de la 5G y la banda ancha.

Las empresas de telecomunicaciones afirman que los seis mayores proveedores de contenidos 鈥擬eta, Amazon.com Inc , Netflix Inc, Apple Inc, Microsoft Corp y Google de Alphabet Inc鈥 representan m谩s de la mitad del tr谩fico de datos de internet.

Los gigantes tecnol贸gicos dicen que la idea equivale a un impuesto sobre el tr谩fico de internet que podr铆a socavar las normas europeas de neutralidad de la red para garantizar que todos los usuarios reciban el mismo trato.

Cuando se le pregunt贸 cu谩ndo se lanzar铆a la consulta, Breton dijo a Reuters: "Esperen a mi discurso en Barcelona. S铆, lo anunciar茅 pronto. En Barcelona".

Es probable que la consulta dure unas 12 semanas antes de que la Comisi贸n Europea proponga una normativa que deber谩 ser debatida por los pa铆ses de la UE y los eurodiputados antes de convertirse en ley.

Breton conf铆a en que el proceso concluya a finales de a帽o. "Tendremos tiempo, s铆", dijo.

El anuncio del inicio de la consulta en Barcelona es una se帽al clara del apoyo de Breton al sector de las telecomunicaciones, seg煤n una fuente del sector. Ser谩 la primera vez que Breton acuda a un evento al que tradicionalmente asisten los principales operadores de telecomunicaciones. (Informaci贸n de Foo Yun Chee; editado en espa帽ol por Benjam铆n Mej铆as Valencia)

