EXCLUSIVA-BYD cambia a piezas locales en su fábrica de Brasil en su intento por liderar el mercado

Por Luciana Magalhaes

CAMACARI, 5 feb (Reuters) - El fabricante chino de automóviles BYD tiene como objetivo producir y adquirir el 50% de los componentes de sus vehículos a nivel local en su nueva fábrica brasileña ⁠para finales de 2026, dijo a Reuters ⁠el máximo ejecutivo de la empresa en el país, en medio de la preocupación por que el gigante de los vehículos eléctricos socave la industria local.

El vicepresidente senior Alexandre Baldy dijo esta semana en una entrevista en la planta del estado de ⁠Bahía que BYD está ‌realizando la transición ​a una cadena de suministro local lo más rápido posible, con el objetivo de convertirse en el principal fabricante de automóviles de Brasil en ​volumen de ventas para 2030.

El plazo fijado por BYD para alcanzar el 50% de componentes locales en sus coches fabricados en ‌Brasil es el 1 de enero de 2027, afirmó. Esto incluye tanto la producción ‌interna como los componentes de proveedores locales, como los neumáticos.

"Hemos llegado ​aquí a gran velocidad, ritmo que debemos mantener para alcanzar este objetivo", afirmó Baldy en la fábrica de Camacari, donde se producen vehículos eléctricos e híbridos para Brasil, el mayor mercado de BYD fuera de China.

Desde octubre, BYD ha producido alrededor de 25.000 automóviles en el complejo industrial que ocupa una superficie de más de 4 millones de metros cuadrados, abandonado por Ford Motor Co cuando renunció a la fabricación en Brasil.

Camacari, un centro industrial situado a las afueras de la capital del estado, Salvador, cambió el nombre de una avenida cercana de Henry Ford a BYD.

DE LAS IMPORTACIONES A LAS EXPORTACIONES

El aumento del contenido local satisfará los requisitos normativos y permitirá al fabricante ⁠de automóviles, que ha inundado el mercado regional con vehículos eléctricos chinos en los últimos años, comenzar a exportar desde su planta brasileña a los vecinos del bloque comercial del Mercosur ​a partir de este mismo año, según Baldy.

Aunque la industria local y los sindicatos se quejan de que BYD ha dependido en gran medida de las importaciones y de unos aranceles temporalmente bajos, Baldy afirmó que el fabricante de automóviles está avanzando a toda velocidad con líneas de producción locales que, en última instancia, generarán 20.000 puestos de trabajo en Brasil.

La fábrica de Camacari ensambla actualmente automóviles a partir de unidades importadas "semi-knocked down" (SKD), o semi ensambladas, beneficiándose de una exención de impuestos a la importación que acaba de expirar.

BYD solicitará una cuota adicional que amplíe la exención hasta mediados de este año, dijo Baldy. ⁠Sin embargo, insistió en que el enfoque SKD es "un régimen transitorio" y añadió: "Los automóviles deben fabricarse con componentes locales para que sean viables desde el punto ​de vista económico y financiero".

Las instalaciones locales de estampación, soldadura y pintura de BYD están a punto de completarse, según Baldy. Esa expansión en curso forma parte de la primera fase de inversión de BYD en Brasil, por un total de 5.500 millones de reales (1.100 millones de dólares), cuyo objetivo es ampliar la capacidad de la planta a 300.000 vehículos ‍al año, desde los 150.000 estimados para finales de 2026.

CASO LABORAL RESUELTO

El complejo de Camacari ya da empleo a unas 5.000 personas, entre las que se incluyen aproximadamente 2.300 empleados de BYD y 2.500 trabajadores de empresas constructoras y proveedores de servicios.

Adson Santana, director de montaje de BYD en la planta, afirmó que se emocionó el día que regresó al lugar donde había trabajado anteriormente para Ford, antes de que la empresa automotriz estadounidense cerrara en 2021 y despidiera a miles de trabajadores.

La llegada de BYD a ​Bahía se vio empañada el año pasado por una investigación laboral relacionada con la construcción de su planta. A finales del año pasado, la fiscalía anunció que BYD y sus contratistas habían llegado a un acuerdo y aceptado pagar 40 millones de reales en concepto de daños y perjuicios.

Baldy dijo que el acuerdo de cumplimiento solo fue firmado por los contratistas y ‍no por BYD.

(1 dólar = 5,25 reales) (Reporte de Luciana Magalhaes. Edición de Brad Haynes y Aurora Ellis; Editado en Español por Ricardo Figueroa)