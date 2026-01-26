EXCLUSIVA-Carney podría visitar India en marzo, intensificando pivote comercial de Canadá: enviado indio

Por Promit Mukherjee

OTTAWA, 26 ene (Reuters) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará probablemente la primera semana de marzo y firmará acuerdos sobre uranio, energía, minerales e inteligencia artificial, según declaró en una entrevista Dinesh Patnaik, alto comisionado de India en Canadá

Carney está haciendo todo lo posible por diversificar las alianzas de Canadá más allá de Estados Unidos, su principal socio comercial. La semana pasada, en Davos, se ganó una inusitada ovación por afirmar que el antiguo orden basado en normas llegó a su fin y pidió a las potencias intermedias que formen coaliciones para dar forma a un mundo más justo y resistente

Su discurso viral siguió a un acuerdo con China para reducir de forma drástica los aranceles sobre los vehículos eléctricos y la colza y abrir hasta 7.000 millones de dólares canadienses (US$5.110 millones) en mercados de exportación, en su intento de duplicar las exportaciones no estadounidenses en la próxima década. Carney también está restableciendo las relaciones con India después de que su predecesor Justin Trudeau acusó al gobierno indio de estar implicado en el asesinato de un líder separatista sij en 2023. India niega esas acusaciones

El primer ministro Narendra Modi asistió a la cumbre del Grupo de los 7 invitado por Carney el año pasado y varios de ministros canadienses han viajado a la India

"Tengo la sensación de que la primera semana de marzo es lo que estamos viendo", dijo Patnaik sobre la visita de Carney durante una entrevista el fin de semana

La oficina de Carney declinó hacer comentarios. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo el domingo que Carney visitará Australia en marzo para dirigirse al Parlamento

El ministro de Energía de Canadá, Tim Hodgson, se encuentra de visita en India esta semana y dijo que aún no se ha fijado la fecha del viaje de Carney

"Hay planes para que el primer ministro haga una visita en algún momento de este año, dependerá de los progresos que hagamos", afirmó en una entrevista dominical

(US$1 = 1,3699 dólares canadienses)

(Reporte adicional de Divya Rajagopal; editado en español por Carlos Serrano)