EXCLUSIVA-Chilena Codelco estima precio del cobre US$4,90 por libra en presupuesto 2026: documento

Por Fabián Andrés Cambero

SANTIAGO, 9 feb (Reuters) - La estatal chilena Codelco proyectó un precio del cobre de US$4,90 por libra para su presupuesto de este año, de acuerdo al decreto gubernamental que aprueba su presupuesto, obtenido por Reuters.

Además, la mayor productora mundial del metal contempla una producción de 1.344.002 de toneladas y tiene autorizadas inversiones en el período por US$3.914 millones, correspondientes a US$3.289 millones más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por otra parte, la minera espera un costo directo de producción de US$2,202 por libra, según el documento.

Codelco espera cerrar 2026 con un resultado antes de impuestos de US$3.228 millones. La minera publicaría sus resultados definitivos del 2025 a fines de marzo. (Reporte de Fabián Cambero. Editado por Natalia Ramos)