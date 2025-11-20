EXCLUSIVA-China amplía prohibición de mineral de hierro de BHP, se dilatan conversaciones: fuentes

20 nov (Reuters) -

El comprador estatal de mineral de hierro de China ordenó a las acerías y a los comerciantes que dejen de comprar un determinado tipo de mineral de hierro de BHP

, según fuentes consultadas, lo que se suma a otra prohibición ya en vigor y aumenta las tensiones en medio de las negociaciones sobre un nuevo contrato.

El Grupo de Recursos Minerales de China (CMRG, por sus siglas en inglés), creado en 2022 para centralizar la compra de mineral de hierro y obtener mejores condiciones de los mineros, pidió esta semana a las acerías y comerciantes chinos que no compren nuevos cargamentos de finos de Jinbao, un tipo de mineral de hierro de baja calidad de BHP, la tercera mayor minera del mundo, según dos fuentes conocedoras del asunto.

(Reporte de Reuters, editado en español por Carlos Serrano)