EXCLUSIVA-China aprueba la importación del primer lote de chips de IA H200 de Nvidia

28 ene (Reuters) -

China ha aprobado la importación de su primer lote de chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia, según informaron a Reuters dos fuentes, lo que supone un cambio de postura en un momento en que China trata de equilibrar sus necesidades de inteligencia artificial con el fomento del desarrollo nacional.

La aprobación abarca varios cientos de miles de chips H200 y se concedió durante la visita a China del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a lo delicado del asunto.

El primer lote de aprobaciones se ha asignado principalmente a tres grandes empresas chinas de internet, mientras que otras empresas se están sumando a la cola de permisos posteriores, según una de las fuentes.

Se negaron a nombrar las empresas que recibieron las autorizaciones iniciales.

Los ministerios de Industria y Comercio de China, así como Nvidia, aún no habían respondido a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación.

El H200, el segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China. A pesar de la fuerte demanda de las empresas chinas y la aprobación de Estados Unidos para las exportaciones, la vacilación de Pekín para permitir las importaciones ha sido la principal barrera para los envíos.

Este mes, Estados Unidos autorizó formalmente a Nvidia a vender el H200 a China, donde la empresa está experimentando una gran demanda. Sin embargo, las autoridades chinas tienen la última palabra sobre si permitirán su importación.

En las últimas semanas no estaba claro si Pekín daría su aprobación, ya que el Gobierno quiere equilibrar la satisfacción de la creciente demanda interna de chips avanzados de inteligencia artificial y el fomento de su industria nacional de semiconductores.

Las autoridades aduaneras chinas comunicaron a los agentes que los chips H200 no podían entrar en China, según informó Reuters a principios de este mes.

Sin embargo, las empresas tecnológicas chinas han hecho pedidos de más de dos millones de chips H200, lo que supera con creces el inventario disponible de Nvidia, según informó Reuters el mes pasado.

Aún no se sabe con certeza cuántas empresas más recibirán la aprobación en lotes posteriores ni qué criterios está utilizando Pekín para determinar la elegibilidad.

Huang llegó a Shanghái el pasado viernes para las celebraciones anuales rutinarias con los empleados de Nvidia en China y desde entonces ha viajado a Pekín y otras ciudades, según informó Reuters la semana pasada.

ACTO DE EQUILIBRIO

Las aprobaciones de H200 sugieren que Pekín está dando prioridad a las necesidades de las principales empresas chinas de internet, que están gastando miles de millones de dólares en construir centros de datos necesarios para desarrollar servicios de IA y competir con empresas estadounidenses, incluida OpenAI.

Aunque empresas chinas como Huawei cuentan ahora con productos que rivalizan en rendimiento con el chip H20 de Nvidia, que hasta ahora era el chip de IA más avanzado que se le permitía vender en China, siguen estando muy por detrás del H200.

El H200 ofrece aproximadamente seis veces el rendimiento del chip H20 de Nvidia.

No obstante, Pekín ha debatido la posibilidad de exigir a las empresas que compren una determinada cuota de chips nacionales como condición para recibir la aprobación para importar semiconductores extranjeros, según informó Reuters anteriormente.

(Información de Reuters; edición de Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)