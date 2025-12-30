EXCLUSIVA-China exige a los fabricantes de chips usar un 50% de equipos nacionales, según fuentes

SINGAPUR, 30 dic (Reuters) -

China está exigiendo a los fabricantes de chips que utilicen al menos un 50% de equipos fabricados en el país para aumentar su capacidad, según tres personas familiarizadas con el asunto, en un momento en que Pekín intenta construir una cadena de suministro de semiconductores autosuficiente.

La norma no está documentada públicamente, pero los fabricantes de chips que buscan la aprobación del Estado para construir o ampliar sus plantas han sido informados por las autoridades en los últimos meses de que deben demostrar a través de licitaciones que al menos la mitad de sus equipos serán de fabricación china, dijeron las personas a Reuters. El mandato es una de las medidas más significativas que Pekín ha introducido para dejar de depender de la tecnología extranjera, un impulso que cobró impulso después de que EEUU endureciera las restricciones a la exportación de tecnología en 2023, prohibiendo las ventas de chips avanzados de inteligencia artificial y equipos semiconductores a China.

Aunque esas restricciones estadounidenses a la exportación bloquearon la venta de algunas de las herramientas más avanzadas, la norma del 50% está llevando a los fabricantes chinos a elegir proveedores nacionales incluso en áreas en las que sigue habiendo disponibilidad de equipos extranjeros procedentes de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa.

Las solicitudes que no alcanzan el umbral suelen rechazarse, aunque las autoridades conceden flexibilidad en función de las limitaciones de suministro, explicaron las personas consultadas. Los requisitos se relajan en el caso de las líneas de producción de chips avanzados, en las que aún no se dispone de equipos de desarrollo nacional.

"Las autoridades prefieren que sea muy superior al 50%", dijo una fuente a Reuters. "Con el tiempo, aspiran a que las plantas utilicen equipos nacionales al 100%". El Ministerio de Industria chino no respondió a una petición de comentarios. Las fuentes no quisieron ser identificadas, ya que la medida no es pública.

ENFOQUE DE "LA NACION"

El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho un llamamiento en favor de un esfuerzo de "toda la nación" para construir una cadena de suministro de semiconductores totalmente autosuficiente en la que participen miles de ingenieros y científicos de empresas y centros de investigación de todo el país.

El esfuerzo se está realizando en todo el espectro de la cadena de suministro. Reuters informó a principios de este mes de que científicos chinos están trabajando en un prototipo de máquina capaz de producir chips de última generación, un resultado que Washington lleva años intentando evitar.

"Antes, las fábricas nacionales, como SMIC, preferían los equipos estadounidenses y no daban realmente una oportunidad a las empresas chinas", dijo un antiguo empleado del fabricante local de equipos Naura Technology, en referencia a la Semiconductor Manufacturing International Corporation. "Pero eso cambió a partir de las restricciones a la exportación estadounidenses de 2023, cuando los fabricantes chinos no tuvieron más remedio que trabajar con proveedores nacionales."

Las entidades afiliadas al Estado realizaron este año la cifra récord de 421 pedidos de máquinas y piezas litográficas nacionales por valor de unos 850 millones de yuanes, según los datos de compras disponibles públicamente, lo que indica un aumento de la demanda de tecnologías desarrolladas localmente.

Para apoyar la cadena de suministro local de chips, Pekín también ha volcado cientos de miles de millones de yuanes en su sector de semiconductores a través del "Gran Fondo", que estableció una tercera fase en 2024 con 344.000 millones de yuanes (US$49.000 millones) de capital.

(1 dólar = 7,0053 yuanes chinos renminbi)

