EXCLUSIVA - China expide las primeras nuevas licencias de exportación de tierras raras, según fuente
- 1 minuto de lectura'
2 dic (Reuters) -
Al menos tres fabricantes chinos de imanes de tierras raras se han asegurado licencias que les permiten acelerar las exportaciones a algunos clientes, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto, lo que cumple uno de los compromisos clave resultantes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.
China comenzó a diseñar un nuevo régimen de licencias de tierras raras centrado en torno a las llamadas "licencias generales" tras la reunión de finales de octubre entre Trump y Xi que alivió las tensiones comerciales entre ambos países, según informó Reuters a principios de noviembre.
JL Mag Rare Earth ha obtenido licencias para enviar a casi todos sus clientes, mientras que Ningbo Yunsheng y Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech obtuvieron licencias para exportar a algunos de sus clientes, dijo la fuente, que no quiso ser identificada debido a lo delicado del asunto.
Las tres empresas y el Ministerio de Comercio chino no respondieron inmediatamente a las preguntas de Reuters.
(Información de Reuters; edición de Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)
