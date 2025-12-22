EXCLUSIVA-China habría cargado más de 100.000 misiles balísticos intercontinentales en silos: Pentágono

Por Idrees Ali

WASHINGTON, 22 dic (Reuters) -

Es probable que China haya cargado más de 100 misiles balísticos intercontinentales en tres campos de silos y no tiene ningún deseo de entablar conversaciones sobre control de armamentos, según el borrador de un informe del Pentágono que destaca la creciente ambición militar de Pekín.

China está ampliando y modernizando su arsenal más rápidamente que cualquier otra potencia nuclear.

Pekín ha descrito las informaciones sobre pertrechamiento como esfuerzos para "desprestigiar y difamar a China y engañar deliberadamente a la comunidad internacional".

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría estar trabajando en un plan de desnuclearización con China y Rusia. Pero el borrador del informe del Pentágono, al que tuvo acceso Reuters, dijo que Pekín no parecía estar interesado.

"Seguimos sin ver apetito por parte de Pekín para asumir tales medidas o discusiones más amplias sobre el control de armas", dijo el informe.

En concreto, el informe afirma que China probablemente había colocado más de 100 misiles balísticos intercontinentales DF-31 de combustible sólido en campos de silos cerca de la frontera china con Mongolia, el más reciente de una serie de emplazamientos.

El Pentágono había informado previamente de la existencia de los campos, pero no del número de misiles cargados.

El Pentágono y la embajada de China en Washington no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reportaje de Idrees Ali; edición de Philippa Fletcher)