EXCLUSIVA-China trabaja en la flexibilización de normas de exportación de tierras raras, según fuentes

7 nov (Reuters) - China ha empezado a diseñar un nuevo régimen de concesión de licencias para tierras raras que podría acelerar los envíos, pero es poco probable que suponga un retroceso total de las restricciones, como espera Washington, según fuentes del sector.

El Ministerio de Comercio ha comunicado a algunos exportadores de tierras raras que podrán solicitar nuevos permisos simplificados en el futuro y, en reuniones informativas con el sector, ha esbozado los documentos que se exigirán, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Las restricciones a las exportaciones se han convertido en la fuente de influencia más potente de Pekín en su rivalidad comercial con Washington, puesto que China produce más del 90% de las tierras raras e imanes de tierras raras procesados del mundo, vitales en productos que van desde automóviles hasta misiles.

Tras el acuerdo alcanzado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, China dijo la semana pasada que pausaría durante un año las restricciones que impuso en octubre.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio chino no ha dicho nada públicamente sobre una ronda más amplia de controles introducida en abril que sacudió las cadenas de suministro mundiales.

La Casa Blanca dijo el sábado que China había aceptado introducir licencias generales y calificó estos permisos como el fin de facto de los controles chinos a la exportación de tierras raras.

En privado, los responsables chinos han dicho que están trabajando en las licencias, según otras tres fuentes informadas sobre las conversaciones, aunque una de ellas señaló que podría tomar meses.

Sin embargo, otros expertos del sector afirmaron que las nuevas licencias no significan que se hayan eliminado los amplios controles a la exportación de tierras raras introducidos por China en abril.

El Ministerio de Comercio chino no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters.

UN AÑO, VOLÚMENES POTENCIALMENTE MAYORES

Las nuevas licencias tendrían una validez de un año y probablemente permitirían mayores volúmenes de exportación, dijeron las dos primeras fuentes. Las empresas están preparando los documentos, que requerirán más información de los clientes, dijeron.

Las fuentes dijeron que esperan más claridad antes de que acabe el año.

Algunas empresas chinas de tierras raras dijeron que aún no habían sido informadas del cambio.

Las licencias generales serán probablemente más difíciles de obtener para los usuarios relacionados con la defensa u otras áreas sensibles, dijeron algunas fuentes de la industria.

Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato dado lo delicado del asunto.

Las normas de Pekín sobre tierras raras, introducidas en abril y ampliadas en octubre, obligan a los exportadores a obtener licencias para cada cargamento, un proceso oneroso y largo que, según los clientes, está frenando las exportaciones. Las restricciones provocaron en mayo una escasez que paralizó parte de la industria automovilística.

De las 2.000 solicitudes presentadas por empresas de la Unión Europea desde abril, poco más de la mitad han sido aprobadas.

(Información de Reuters; edición de Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)