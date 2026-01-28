EXCLUSIVA-Citgo compra primer cargamento de petróleo venezolano desde 2019: fuentes

Por Marianna Parraga y Shariq Khan

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - La refinería estadounidense Citgo Petroleum compró petróleo venezolano por primera vez desde que rompió lazos con su matriz, la estatal Petróleos de Venezuela, a principios de 2019, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto el miércoles.

Citgo compró un cargamento de alrededor de 500.000 barriles de crudo pesado venezolano para entrega en febrero a la comercializadora Trafigura, señalaron las fuentes, que solicitaron el anonimato para poder comentar detalles confidenciales.

Citgo y Trafigura no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Información de Shariq Khan en Nueva York y Marianna Parraga en Houston)