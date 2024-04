Exclusiva-collins de la fed apunta a un rango de dos bajadas de tasas este año

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 12 abr (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, afirmó que prevé un par de recortes de las tasas de interés este año, ante la expectativa de que aún pueda llevar algún tiempo volver a situar la inflación en los niveles objetivo.

"Sigo esperando que se inicie una cierta desaceleración de la demanda y que continúe en 2024, lo que ayudará a reducir la inflación más adelante este año", comentó Collins en una entrevista con Reuters el jueves.

Sus declaraciones se produjeron tras un discurso en el que dijo que es probable que la Fed recorte su tasa oficial en algún momento del año, pero que las incertidumbres y los riesgos en torno a la inflación hacen que la entidad necesite tomarse su tiempo antes de hacerlo. La fortaleza del mercado laboral y de la economía en general da tiempo a esa paciencia, señaló.

En cuanto al número de recortes de tasas que podría realizar el banco central estadounidense, Collins dijo a Reuters que está "en el rango de dos", en referencia a la previsión trimestral que presentó para la reunión de la Fed de marzo.

La estimación media entre las proyecciones de las autoridades de política publicadas tanto en marzo como en diciembre fue de tres recortes por un total de 75 puntos básicos en 2024, una cantidad que Collins indicó en una entrevista de SiriusXM Radio en febrero que era "similar" a su expectativa de referencia.

En cuanto a cuándo comenzará la Fed a recortar las tasas, "los datos siguen siendo volátiles y ruidosos y abundan muchas incertidumbres", dijo Collins. "No tenemos una bola de cristal en términos de cómo saldrán las cosas" y eso significa que no es posible decir cuándo recortará la Fed su objetivo de tipos.

Collins fue entrevistada en un momento en que los datos de inflación han mostrado que, tras el rápido descenso de las presiones sobre los precios del año pasado, recorrer la distancia final hacia el objetivo del 2% está resultando más difícil. En su reunión de marzo, la Fed mantuvo las tasas entre el 5,25% y el 5,5%, donde han estado desde julio.

Hasta esta semana, la opinión predominante en Wall Street era que los recortes comenzarían en junio, pero los datos de inflación, más fuertes de lo esperado, junto con unos informes de contratación muy sólidos, provocaron un reajuste de las expectativas a septiembre. Los economistas de algunos grandes bancos, por su parte, han reducido o eliminado por completo las previsiones de rebajas para 2024.

En su discurso, Collins afirmó que los datos indican que la posibilidad de una flexibilización está ahora más lejana, señalando que "puede que se necesite más tiempo del que se pensaba para que la actividad se modere y para que la inflación vuelva de forma duradera a nuestro objetivo".

Algunos miembros de la Fed, en particular la gobernadora Michelle Bowman, han llegado a afirmar que si la inflación no desciende o empeora, la entidad podría tener que volver a subir las tasas.

Collins dijo que una subida "no forma parte de mi línea de base" Sin embargo, dado que la política monetaria no sigue una senda preestablecida, añadió: "No creo que se pueda considerar que las posibilidades no están sobre la mesa, realmente depende de adónde nos lleven los datos".

(Editado en español por Carlos Serrano)