EXCLUSIVA-Comerciantes de soja abandonarán el pacto de protección del Amazonas en Brasil

Por Ana Mano y Manuela Andreoni

SAO PAULO, 29 dic (Reuters) -

Algunos de los mayores comerciantes de soja del mundo se preparan para romper un acuerdo para frenar la deforestación de la selva amazónica y así preservar los beneficios fiscales en el principal estado agrícola de Brasil, dijeron a Reuters dos personas con conocimiento directo del asunto.

Las empresas que abandonan la llamada Moratoria de la Soja Amazónica, que ha salvado millones de hectáreas de selva tropical durante casi dos décadas, buscan protegerse de una nueva ley estatal en Mato Grosso, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.

A partir de enero, el Estado retirará los incentivos fiscales a las empresas que participen en el programa de conservación. Mato Grosso produjo unos 51 millones de toneladas de soja en 2025, más que Argentina.

Un informe preliminar de los auditores estatales en abril encontró que los comerciantes de granos se habían beneficiado de incentivos fiscales por valor de unos 4.700 millones de reales (US$840 millones) entre 2019 y 2024. ADM y Bunge fueron los principales beneficiarios de los incentivos fiscales, con alrededor de 1.500 millones de reales (US$269 millones) cada uno, dijo Sergio Ricardo, jefe del tribunal de auditoría del estado de Mato Grosso.

Las estadounidenses ADM, Bunge y Cargill, así como la china Cofco y la brasileña Amaggi, que firmaron el pacto, tienen instalaciones en Mato Grosso y se han beneficiado de incentivos fiscales estatales. No estaba claro cuáles de las empresas romperían inmediatamente la moratoria.

Cargill remitió las preguntas al grupo industrial Abiove, que no respondió a las solicitudes de comentarios. ADM, Bunge, Cofco, Amaggi y el grupo exportador de cereales Anec no respondieron a las preguntas.

"La mayoría de las empresas optarán por no perder los incentivos fiscales y se retirarán del acuerdo", dijo una de las fuentes, añadiendo que las salidas pondrían fin de hecho a un pacto firmado en 2006 con el Gobierno federal y grupos conservacionistas.

La moratoria se considera una de las fuerzas más importantes que han frenado las tasas de deforestación en la Amazonia brasileña en las dos últimas décadas, ya que prohíbe a los signatarios comprar soja a los agricultores que plantan en tierras deforestadas después de julio de 2008.

Los investigadores calculan que en Brasil se habría perdido una superficie de selva tropical del tamaño de Irlanda en favor de las explotaciones de soja sin la moratoria y los esfuerzos de conservación conexos, en comparación con el ritmo de expansión en países vecinos como Bolivia.

La ley de Mato Grosso, que los legisladores aprobaron en 2023, es otro ejemplo de una retirada mundial de los pactos y políticas para frenar el cambio climático, pese a que las temperaturas baten récords, impulsadas por el aumento del uso de combustibles fósiles y la deforestación.

(1 dólar = 5,56 reales) (Reporte de Ana Mano y Manuela Andreoni Edición en español de Javier López de Lérida)