EXCLUSIVA-Congo ofrece a EE. UU. un yacimiento de tantalio bajo control del M23: documento

Por Ange Kasongo y Maxwell Akalaare Adombila

KINSHASA/DAKAR, 18 feb (Reuters) -

La República Democrática del Congo añadió la mina de coltán de Rubaya, controlada por rebeldes y uno de los yacimientos de tantalio más ricos del mundo, a una lista de activos estratégicos que ofrece a Estados Unidos en el marco de un acuerdo de cooperación minera, según un documento gubernamental al que Reuters tuvo acceso.

Un funcionario congoleño y un diplomático estadounidense confirmaron la inclusión de Rubaya en la lista presentada en una reunión entre los países celebrada en Washington el 5 de febrero para avanzar en su asociación estratégica en materia de minerales acordada en diciembre. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

La medida sitúa a Rubaya, a pesar de estar en manos de los rebeldes del AFC/M23 respaldados por Ruanda, en la apuesta de Kinshasa por atraer la inversión estadounidense al este del Congo, una zona rica en minerales pero devastada por el conflicto.

Podría dar a Washington acceso al tantalio, un metal resistente al calor que se procesa a partir del mineral de coltán y que usan los fabricantes de semiconductores, componentes aeroespaciales, ordenadores, teléfonos móviles y turbinas de gas.

El Congo estima que la mina de Rubaya necesita entre 50 millones y 150 millones de dólares para aumentar su producción, y se espera una rápida recuperación de los costos debido al aumento de la demanda mundial de tantalio, según el documento.

Estados Unidos quiere acceder a una amplia gama de recursos naturales mientras se esfuerza por contrarrestar el dominio de China en África y crear una reserva estratégica de metales críticos.

Rubaya podría suministrar tantalio "totalmente trazable y libre de conflictos" que cumpla con las normas de adquisición de Estados Unidos, según el documento del Gobierno de la RDC.

Rubaya alberga varios miles de toneladas métricas de coltán con concentraciones de tantalio del 20% al 40%. Representa alrededor del 15% de la producción mundial de coltán, todo ello extraído manualmente por lugareños empobrecidos que ganan unos pocos dólares al día.

La mina y las colinas circundantes siguen bajo el control de los rebeldes del AFC/M23, cuya ocupación ha alimentado las redes organizadas de contrabando hacia Ruanda, según un informe de las Naciones Unidas del año pasado. La ONU estima que los rebeldes, que Ruanda niega que apoye, obtienen al menos 800.000 dólares al mes en impuestos sobre la producción y el comercio de coltán de Rubaya.

El M23 y su filial política, la Alianza del Río Congo (AFC), están sujetos a sanciones de Estados Unidos y no forman parte del frágil acuerdo de paz entre el Congo y Ruanda negociado por el presidente Donald Trump en diciembre. Los enfrentamientos continúan a pesar del pacto.

Han criticado el marco sobre los minerales, calificándolo de "profundamente defectuoso" y dijeron que Kinshasa no debería negociar nuevas asociaciones mineras mientras continúen los combates.

Un líder del grupo declaró el miércoles a Reuters que el objetivo de la AFC/M23 "no son las minas, sino la liberación de nuestro pueblo".

Al ofrecer Rubaya a Washington a pesar de no tener control sobre el lugar, Kinshasa pretende involucrar a Estados Unidos en la recuperación militar de la zona para el Gobierno congoleño, afirmó.

El Gobierno congoleño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Editado en español por Javier Leira)