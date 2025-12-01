EXCLUSIVA- Cosecha de trigo de Ucrania en 2026 será de 24 millones a 25 millones de toneladas, según un funcionario

KIEV, 1 dic (Reuters) - La cosecha de trigo de Ucrania podría aumentar a entre 24 millones y 25 millones de toneladas en 2026, desde los 23 millones de toneladas en 2025, dijo el lunes el viceministro ucraniano de Economía, Taras Vysotskiy, en la primera estimación oficial de la producción.

"Actualmente estamos operando en el rango de 24 millones a 25 millones de toneladas", dijo Vysotskiy a Reuters en un comentario escrito.

Ucrania es un importante productor y exportador europeo de trigo, y el trigo de invierno domina su producción del grano.

El Ministerio de Economía dijo la semana pasada que los agricultores habían completado la siembra de trigo de invierno de 2026 en 4,7 millones de hectáreas. El país sembró un total de 6,43 millones de hectáreas de cultivos de invierno.

Ucrania cosechó 22,6 millones de toneladas de trigo en 2024, y exportó 15,7 millones de toneladas del cereal en 2024/25.

Vysotskiy dijo a Reuters el mes pasado que Ucrania no restringiría las exportaciones de trigo en la campaña 2025/26, de julio a junio, debido a una mayor cosecha y a las menores tasas de exportación al comienzo de la actual campaña. (Reporte de Pavel Polityuk; edición en español de Javier López de Lérida)