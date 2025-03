Exclusiva-daly de la fed: dos recortes de tasas este año son "razonables" mientras las empresas se adaptan a los aranceles

28 mar (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, sigue considerando "razonables" dos recortes de tasas de interés este año, pero con un mercado laboral sólido, una economía que sigue creciendo y una inflación a la baja, los responsables monetarios pueden esperar para reducirlas hasta que evalúen cómo se ajustarán las empresas a los costos arancelarios.

En declaraciones telefónicas a última hora del jueves desde Fairbanks, Alaska, Daly afirmó que las empresas locales y los líderes comunitarios esperan que los aranceles aumenten sus costos y están estudiando estrategias para encontrar soluciones, pero también esperan que algunos gravámenes se suavicen con el tiempo o que se permitan algunas excepciones.

Entretanto, la inflación ha descendido desde su nivel máximo, y los recortes de las tasas de interés aplicados por la Fed el año pasado significan que los proyectos que las empresas habían pospuesto están ahora "a la vista", y siguen adelante con ellos, afirmó.

"No tenemos motivos para precipitarnos, porque la política monetaria está en un buen lugar y la economía se encuentra en una buena situación, así que podemos tomarnos el tiempo necesario para evaluar realmente el impacto total, conocer el alcance, la magnitud y el calendario de los paquetes arancelarios definitivos y también conocer el impacto en la economía", afirmó Daly.

La semana pasada, las autoridades de la Fed mantuvo su tasa de interés oficial entre el 4,25% y el 4,50%, y la mayoría de ellas señalaron que probablemente sería apropiado recortar el costo del crédito dos veces en un cuarto de punto porcentual para finales de año, la misma señal que dieron en diciembre.

"Esa es mi postura: No he cambiado mi proyección desde el año pasado porque... No tengo suficiente información para hacer ese cambio", dijo Daly.

"Tenemos que dar tiempo a la nueva administración y a las industrias que se están viendo afectadas por ella para que entiendan lo que se está cambiando y se ajusten a esos cambios, y luego ver el impacto que tiene sobre los precios y el crecimiento y el mercado laboral. Y ahora mismo, simplemente no lo sabemos". (Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)