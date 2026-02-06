EXCLUSIVA-Daly, de la Fed, ve vulnerabilidades en el mercado laboral y margen para recortar tasas

Por Ann Saphir

6 feb (Reuters) - La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que cree que podrían ser necesarios uno o dos recortes más de tasas de interés para contrarrestar la debilidad del mercado laboral, donde los trabajadores están "en una situación delicada" con el aumento de los precios mermando salarios y escasez de oportunidades para encontrar nuevos empleos.

"Creo que tenemos que mantener una mente abierta, una mente muy abierta" sobre las tasas, declaró Daly a Reuters en una entrevista, la primera desde que el comité de política monetaria del banco central estadounidense votó por 10 a 2 la semana pasada a favor de mantener el tipo de interés de referencia en el rango del 3,50-3,75%.

"Apoyé esa decisión, pero, francamente, pensé que se podía argumentar a favor de seguir adelante y bajar un poco más", afirmó. Para recortar los tipos, añadió Daly, "hay que estar muy seguro, realmente seguro, de que los efectos de los aranceles desaparecerán... de que la inflación está realmente en una trayectoria descendente".

La inflación, según el indicador preferido de la Fed, se mantuvo en torno al 3% el año pasado, muy por encima del objetivo del 2% del banco central. Sin embargo, muchos analistas, incluidos algunos de la Fed, prevén que la inflación de los bienes habrá seguido su curso a mediados de este año y que la inflación general volverá a moderarse.

Para recortar las tasas, también "hay que estar realmente preocupado por que el mercado laboral se enfrente a más retos de los que vemos actualmente en los datos" dijo Daly.

La tasa de desempleo en Estados Unidos fue del 4,4% en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters esperan que se mantenga sin cambios en enero, cuando el Departamento de Trabajo publique los últimos datos la próxima semana.

Aunque los riesgos para la estabilidad de los precios frente al máximo empleo —los dos objetivos que el Congreso ha encomendado a la Fed— parecen "relativamente equilibrados", según Daly, las vulnerabilidades, tal y como ella las ve, se inclinan hacia el lado del mercado laboral.

Un mercado laboral de "bajos despidos" puede rápidamente convertirse en un entorno de "algunos despidos" si las empresas no ven que la demanda esperada se cumple, dijo, pero dadas las expectativas de inflación ancladas, hay poco que la haga sentir que un aumento de la inflación esté en el horizonte.

"Me preocupa un poco más el mercado laboral que la inflación", afirmó.

Daly también se centra en otro indicador clave del mercado laboral: el gran número de padres que le hablan de las dificultades de sus hijos para encontrar trabajo, un fenómeno que también se refleja en los datos recientes que muestran una tasa de desempleo más alta entre los recién graduados universitarios que entre los trabajadores en general.

"Ése es un indicador de la precariedad" del mercado laboral, afirmó. "En este momento, dada la situación económica que observo, me inclino por recortes adicionales: si serán uno o dos, es difícil de decir".

Daly no tiene voto en el comité de fijación de tasas de la Fed este año, pero participa en sus reuniones periódicas de fijación de políticas. (Reporte de Ann Saphir; edición de Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)