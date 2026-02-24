EXCLUSIVA-DeepSeek entrenó su IA con el mejor chip de Nvidia a pesar del veto de EE. UU

Por Steve Holland y Alexandra Alper

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) -

El último modelo de inteligencia artificial de la startup china DeepSeek, que se lanzará la próxima semana, se ha entrenado con el chip de inteligencia artificial más avanzado de Nvidia

, el Blackwell, según afirmó el lunes un representante del Gobierno de Trump, lo que podría suponer una violación de los controles de exportación de Estados Unidos.

EEUU cree que DeepSeek eliminará los indicadores técnicos que podrían revelar su uso de chips de IA estadounidenses, dijo el representante, y añadió que es probable que los Blackwell estén agrupados en su centro de datos en Mongolia Interior, una región autónoma de China.

La persona se negó a revelar cómo obtuvo el Gobierno estadounidense la información o cómo DeepSeek consiguió los chips, pero hizo hincapié en que la política de EEUU es: "No enviamos Blackwells a China".

Nvidia se negó a hacer comentarios, mientras que el Departamento de Comercio y DeepSeek no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La embajada china en Washington dijo que Pekín se opone a "trazar líneas ideológicas, extender en exceso el concepto de seguridad nacional, hacer un uso expansivo de los controles de exportación y politizar los asuntos económicos, comerciales y tecnológicos".

La confirmación por parte del Gobierno estadounidense de que DeepSeek ha obtenido los chips, según informó por primera vez Reuters, podría dividir aún más a los dirigentes de Washington, que se esfuerzan por determinar dónde trazar la línea en cuanto al acceso de China a los valiosos chips semiconductores de IA estadounidenses.

El máximo responsable de IA de la Casa Blanca, David Sacks, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sostienen que el envío de chips avanzados de IA a China desalienta a los competidores chinos, como Huawei, a redoblar sus esfuerzos para ponerse al día con la tecnología de Nvidia y AMD.

Pero los detractores temen que los chips puedan desviarse fácilmente de sus usos comerciales para ayudar a potenciar el ejército chino y amenazar el dominio estadounidense en materia de IA.

"Esto demuestra por qué es tan peligroso exportar cualquier chip de IA a China", dijo Chris McGuire, que fue responsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

"Dado que las principales empresas de IA de China están violando descaradamente los controles de exportación de EEUU, es obvio que no podemos esperar que cumplan las condiciones estadounidenses que les prohibirían utilizar chips para apoyar al ejército chino", añadió.

Los controles de exportación de EEUU, supervisados por el Departamento de Comercio, prohíben actualmente los envíos de Blackwell a China.

En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump abrió la puerta a que Nvidia vendiera una versión reducida del Blackwell en China. Sin embargo, más tarde dio marcha atrás y sugirió que los chips más avanzados de la empresa deberían reservarse para las empresas estadounidenses y mantenerse fuera de China. La decisión de Trump en diciembre de permitir a las empresas chinas comprar los segundos chips más avanzados de Nvidia, conocidos como H200, suscitó duras críticas por parte de los halcones anti-China, pero los envíos de los chips siguen estancados debido a las barreras incorporadas en las autorizaciones.

"La dependencia de las empresas chinas de IA de los Blackwells de contrabando pone de relieve su enorme déficit de chips de IA de producción nacional y por qué las aprobaciones de los chips H200 serían un salvavidas", dijo Saif Khan, que fue director de tecnología y seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

El representante se negó a comentar cómo afectaría la última noticia a la decisión del Gobierno de Trump sobre si permitir a DeepSeek comprar H200.

El modelo que ayudaron a entrenar probablemente se basó en la "destilación" de modelos creados por empresas estadounidenses líderes en IA, como Anthropic, Google, OpenAI y xAI, lo que coincide con las acusaciones realizadas por OpenAI y Anthropic, añadió el representante.

La técnica conocida como destilación consiste en que un modelo de IA más antiguo, consolidado y potente evalúe la calidad de las respuestas que ofrece un modelo más nuevo, transfiriendo de forma eficaz los conocimientos del modelo más antiguo.

DeepSeek, con sede en Hangzhou, sacudió los mercados a principios del año pasado con un conjunto de modelos de IA que rivalizaban con algunas de las mejores ofertas de EEUU, lo que alimentó la preocupación en Washington de que China pudiera ponerse al día en la carrera de la IA a pesar de las restricciones.

The Information informó anteriormente de que DeepSeek había introducido de contrabando chips en China para entrenar su próximo modelo. Reuters informa por primera vez de la confirmación por parte del Gobierno estadounidense del uso de los chips para ese fin en las instalaciones de DeepSeek en Mongolia Interior. (Información de Steve Holland y Alexandra Alper; edición de Chris Sanders, Sonali Paul y Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)