EXCLUSIVA-EE. UU. inicia la revisión de ventas de chips avanzados de IA de Nvidia a China

Por Alexandra Alper

WASHINGTON, 19 dic (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una revisión que podría dar lugar a los primeros envíos a China de los segundos chips de inteligencia artificial más potentes de Nvidia, según cinco fuentes, cumpliendo así su promesa de permitir las controvertidas ventas. Trump dijo este mes que permitiría las ventas de los chips H200 de Nvidia a China, con las que el Gobierno de EEUU recaudará una tasa del 25%, y añadió que ayudarían a mantener a las empresas estadounidenses por delante de los fabricantes de chips chinos mediante la reducción de la demanda de chips chinos. La medida suscitó las críticas de detractores de China en todo el espectro político estadounidense por el temor a que los chips potenciaran el ejército de Pekín y erosionaran la ventaja estadounidense en inteligencia artificial.

Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre la rapidez con la que Estados Unidos podría aprobar estas ventas y sobre si Pekín permitiría a las empresas chinas comprar los chips de Nvidia.

El Departamento de Comercio de EEUU, que supervisa la política de exportación, ha enviado las solicitudes de licencia para la venta de chips a los Departamentos de Estado, Energía y Defensa para su revisión, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato porque el proceso no es público.

Estos organismos tienen 30 días para pronunciarse, según la normativa de exportación.

Una de las fuentes, un responsable del Gobierno, subrayó que la revisión sería exhaustiva y "no un trámite superficial".

No obstante, según la normativa, la decisión final le corresponde a Trump.

No se había informado previamente del inicio de la revisión interinstitucional de las licencias. El Departamento de Comercio y Nvidia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios sobre la revisión, pero dijo que "el Gobierno de Trump se ha comprometido a garantizar el dominio de la pila de tecnología estadounidense, sin comprometer la seguridad nacional".

BIDEN HABÍA PROHIBIDO LA VENTA DE CHIPS AVANZADOS DE IA A CHINA

El Gobierno de Biden había impuesto una serie de restricciones a las ventas de chips avanzados de IA a China y a países que temía que pudieran convertirse en conductos para el contrabando al país rival, aduciendo temores de seguridad nacional.

La medida de Trump representa un alejamiento de esa medida y un giro drástico con respecto a su primer mandato, cuando atrajo la atención internacional al tomar medidas enérgicas contra el acceso de China a la tecnología estadounidense. En aquel momento, alegó que Pekín robaba propiedad intelectual estadounidense y aprovechaba tecnología obtenida comercialmente para reforzar su ejército, algo que Pekín niega.

Según Chris McGuire, exresponsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, exportar grandes cantidades de chips a China sería "un error estratégico importante".

McGuire describió los chips como "lo único que frena a China en IA".

(Información de Alexandra Alper; información adicional de Stephen Nellis y Karen Friefeld; edición de Peter Henderson y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)