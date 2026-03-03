EXCLUSIVA-EEUU abrió fuego contra manifestantes que asaltaban el consulado en Karachi, según fuentes

Por Idrees Ali y Phil Stewart

WASHINGTON, 3 mar (Reuters) -

Infantes de marina estadounidenses abrieron fuego contra los manifestantes durante el de ‌Karachi el fin de ‌semana, ⁠dijeron el lunes dos responsables estadounidenses.

El incidente supone un uso inusual de la fuerza en una sede diplomática que podría agravar considerablemente las tensiones en ​el país, ⁠en ⁠un clima de protestas generalizadas por la muerte del líder supremo iraní.

Diez personas murieron ​el domingo cuando los manifestantes irrumpieron en el recinto tras el asesinato del ‌ayatolá Alí Jamenei en los ataques de Estados Unidos ​e Israel contra Irán.

Basándose en información ​inicial, los dos responsables estadounidenses dijeron que no estaba claro si los disparos de los infantes de marina alcanzaron o mataron a alguien. Tampoco sabían si también dispararon otras personas que protegían la misión, incluidos guardias de seguridad privados y la policía local.

Esta sería la primera confirmación ​por parte de responsables estadounidenses de que participaron en los disparos contra los manifestantes.

Un portavoz del gobierno provincial, Sukhdev Assardas Hemnani, dijo ⁠que el personal de "seguridad" había abierto fuego, sin especificar su afiliación.

Las operaciones diarias de seguridad en las misiones diplomáticas ‌estadounidenses suelen estar a cargo de contratistas privados y fuerzas locales, y la participación de los infantes de marina en el incidente subraya la seriedad con la que el consulado consideró la amenaza.

Pakistán alberga la segunda comunidad chiíta más grande del mundo después de Irán. El lunes, Pakistán prohibió las grandes concentraciones en todo el país después de que se ‌extendieran las protestas por los ataques contra Irán, con un saldo de 26 muertos en todo ⁠el país.

El domingo, los manifestantes corearon "¡Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Israel!" frente al ‌consulado, donde los reporteros de Reuters escucharon disparos y vieron cómo ⁠se lanzaba gas lacrimógeno en las calles circundantes.

Un vídeo difundido ⁠en las redes sociales parecía mostrar al menos a un manifestante disparando un arma hacia el consulado y a manifestantes ensangrentados huyendo mientras se oían disparos.

Un agente de policía de Karachi dijo a Reuters que los disparos se realizaron desde el interior del recinto ‌del consulado.

El Cuerpo de Infantería de Marina ​remitió las preguntas al Ejército, que a su vez las remitió al Departamento de Estado. El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios. (Información de Idrees Ali y Phil Stewart; información adicional de Simon Lewis; edición ‌de Don Durfee y Cynthia Osterman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)