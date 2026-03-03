EXCLUSIVA-EEUU aumenta presión sobre Venezuela con amenaza de acusar a presidenta encargada Delcy Rodríguez

* EEUU construye caso legal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero

* Proyecto de acusación es parte de la estrategia de EEUU para influir en el gobierno venezolano

* Presionan a Rodríguez para detener a exfuncionarios y extraditarlos a EEUU

Por Sarah Kinosian y Matt Spetalnick

CARACAS/WASHINGTON 3 mar (Reuters) - El Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, está construyendo un caso legal contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, incluida la preparación de un borrador de acusación penal, en una de las herramientas que está utilizando para fortalecer su influencia sobre Caracas, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Los fiscales federales han preparado posibles cargos de corrupción y lavado de dinero, y han comunicado a Rodríguez que corre el riesgo de ser procesada a menos que continúe cumpliendo con las demandas de Trump tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero, dijeron las fuentes.

Reuters no ha visto los cargos por escrito que se están preparando contra Rodríguez, pero la agencia de noticias es la primera en informar sobre el proceso de elaboración del borrador de la acusación contra Rodríguez por presunto lavado de dinero y corrupción, del que, según las fuentes, la funcionaria había sido informada verbalmente.

La Fiscalía de Miami está preparando el borrador de los cargos, dijeron las fuentes, añadiendo que el documento ha estado evolucionando en los últimos dos meses. La investigación se centra en la presunta participación de Rodríguez en el lavado de fondos de la petrolera estatal PDVSA, según tres de las fuentes, y abarca actividades entre 2021 y 2025, según dos de ellas.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la noticia. Tras la publicación de un resumen del informe en el podcast matutino de Reuters World News, el fiscal general adjunto Todd Blanche escribió en X: "Totalmente falso de @reuters. No entiendo cómo una noticia tan falsa llega a la publicación".

En un comunicado, Reuters dijo: "Respaldamos nuestro reportaje sobre que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela".

La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron a las preguntas de Reuters para esta historia.

Además del borrador de la acusación, funcionarios estadounidenses le han presentado a Rodríguez una lista de al menos siete ex funcionarios de alto rango, allegados y familiares, que se busca que sean arrestados o mantenidos bajo custodia de Venezuela para su posible extradición, según cuatro fuentes. Esto fue reportado inicialmente por el diario español ABC.

Rodríguez enfrenta esta amenaza tan solo dos meses después de asumir el poder tras una redada relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a Maduro y lo llevaron a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y tráfico de cocaína. Maduro se declaró inocente y se encuentra detenido a la espera de juicio.

Trump ha elogiado en público a Rodríguez por cooperar con Estados Unidos y ha saludado a Venezuela como "nuestro nuevo amigo y socio" en su discurso anual sobre el Estado de la Unión.

Pero el proyecto de acusación es otra herramienta de negociación que Estados Unidos ha añadido en su intento de obligar a los miembros del Gobierno venezolano, otrora leales a Maduro, a cumplir sus deseos.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, que maneja todas las consultas de prensa del Gobierno, no respondió a una lista detallada de preguntas sobre los posibles cargos que se están elaborando contra Rodríguez.

La redacción de un escrito de acusación no implica necesariamente que la fiscalía vaya a presentar el caso ante un gran jurado, el cual tendría que determinar que existe causa probable para creer que Rodríguez cometió un delito. Los grandes jurados se reúnen en secreto, y Reuters no pudo determinar si la fiscalía había comenzado a presentar pruebas.

Desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, Trump ha confiado en Rodríguez para garantizar la estabilidad en Venezuela mientras prioriza el acceso de las empresas estadounidenses a las reservas de petróleo de la nación miembro de la OPEP. Flores también se declaró inocente de cargos federales, incluido el tráfico de drogas.

Otros miembros del Gobierno de Rodríguez que ya han sido imputados en Estados Unidos incluyen al ministro del Interior, Diosdado Cabello, de línea dura, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quienes, junto con Rodríguez, son miembros de larga data del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos han negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

Muchos de los individuos que Estados Unidos quiere que Rodríguez arreste o mantenga detenidos ya tienen acusaciones por lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Laura Dogu, la recién nombrada enviada estadounidense a Venezuela, presentó la solicitud a Rodríguez, dijeron las fuentes a Reuters.

Entre los nombres de alto perfil dados a Rodríguez se encuentra Alex Saab, de 54 años, quien saltó a la fama como un aliado cercano de Maduro hasta convertirse en uno de los operadores financieros más influyentes dentro del movimiento chavista, según cuatro fuentes.

Tras una notificación de Interpol solicitada por Estados Unidos, Saab fue arrestado por las autoridades locales en Cabo Verde en 2020 mientras viajaba a Irán en misión oficial para el gobierno de Maduro.

Extraditado a Estados Unidos, enfrentó cargos de soborno y lavado de dinero por presuntamente desviar 350 millones de dólares de un esquema corrupto de construcción de viviendas en Venezuela a través del sistema financiero estadounidense, antes de ser liberado en 2023 por la administración del presidente Joe Biden en un intercambio de prisioneros.

Reuters informó que Saab fue arrestado a principios de febrero y dos fuentes afirmaron que permanece detenido por el servicio de inteligencia venezolano, Sebin. Estados Unidos tiene una nueva acusación formal confidencial por lavado de dinero contra Saab, según dos de las fuentes, pero se desconoce inmediatamente el estado de la acusación.

De ser extraditado, Saab podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que podría reforzar su caso penal contra Maduro, según una fuente conocedora del caso.

No está claro si Saab, un colombiano a quien Maduro le otorgó la ciudadanía venezolana, será extraditado a Estados Unidos. La ley venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, lo cual representa un obstáculo para varias de las personas que Washington busca.

El abogado de Saab, Neil M. Schuster, radicado en Estados Unidos, no respondió a preguntas detalladas sobre si Saab ha sido detenido, los cargos que pueda enfrentar o si había ofrecido algún testimonio sobre Maduro durante su detención anterior en Estados Unidos.

Otros nombres en la lista incluyen al magnate de los medios Raúl Gorrín, quien también ha sido detenido por el Sebin en Venezuela en el último mes, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. Gorrín enfrenta múltiples cargos federales en Estados Unidos, principalmente vinculados a soborno, lavado de dinero y corrupción que involucran a PDVSA.

Gorrín no respondió a correos electrónicos ni a un mensaje de texto en busca de comentarios, ni tampoco lo hizo su empresa de medios Globovisión.

Howard Srebnick, un abogado de Miami que ha representado previamente a Gorrin, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Sarah Kinosian en Miami y Matt Spetalnik en Washington. Editado en español por Javier Leira)