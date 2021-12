Exclusiva-eeuu levantará las restricciones de viaje a ocho países africanos: fuente

Por David Shepardson

24 dic (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos levantará las restricciones de viaje impuestas el mes pasado a ocho países del sur de África por la preocupación que suscita la variante COVID-19 ómicron, según dijo a Reuters un alto cargo gubernamental. Los ciudadanos extranjeros que tienen prohibido entrar en Estados Unidos por haber estado en uno de los ocho países en los 14 días anteriores podrán volver a viajar en los vuelos con destino a territorio estadounidense que salgan después de las 12:01 a.m. hora del este de EEUU (05:00 GMT del 31 de diciembre), añadió el alto cargo. El 29 de noviembre, Estados Unidos prohibió el acceso a casi todos los ciudadanos no estadounidenses que hubieran estado recientemente en Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Suazilandia, Mozambique y Malaui por "exceso de precaución" ante la variante detectada en Sudáfrica. El responsable dijo que las agencias de salud pública de Estados Unidos habían recomendado levantar las restricciones de viaje porque mantenerlas no tendría un impacto significativo en los casos del país, debido a su alta transmisión actual, la confianza en que una vacuna específica para ómicron no sea necesaria y el hecho de que las vacunas existentes y las vacunas de refuerzo son muy eficaces. "Esta pausa en los viajes ha cumplido su propósito. Ha dado tiempo a entender la ciencia, ha dado tiempo a analizar la variante", dijo a Reuters la fuente, que no quiso ser identificada porque la decisión aún no se ha hecho pública. "Esto no pretendía dejar fuera a ómicron. Sabíamos que no podíamos hacer eso. Se trataba de reducir el número de casos que llegaban, en esos primeros días y semanas". Las restricciones no han impedido que los vuelos o los estadounidenses regresen del sur de África. El Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, dijo el lunes que el levantamiento de las restricciones se debía a que "tenemos suficientes infecciones en nuestro propio país... Estamos dejando entrar a gente de otros países que tienen tanta o más infección que los países del sur de África". (Reporte de David Shepardson en Grand Rapids, Michigan; Edición de Nick Macfie, traducido por Tomás Cobos)