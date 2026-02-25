EXCLUSIVA-EEUU ordena a sus diplomáticos que presionen contra iniciativas de soberanía de datos

Por Raphael Satter y Alexandra Alper

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a los diplomáticos estadounidenses que presionen contra ‌los intentos de regular cómo las ‌empresas ⁠tecnológicas del país manejan los datos de extranjeros, según un cable diplomático interno al que tuvo acceso Reuters, porque tales esfuerzos podrían interferir con los servicios relacionados con la inteligencia ​artificial.

Los expertos ⁠afirman que ⁠esta medida indica que la administración Trump está volviendo a adoptar un enfoque más conflictivo, ya que ​algunos países extranjeros buscan limitar la forma en que las empresas de Silicon Valley procesan y ‌almacenan la información personal de sus ciudadanos, iniciativas que a menudo ​se describen como "soberanía de los datos" o "localización ​de los datos".

En el cable del Departamento de Estado, fechado el 18 de febrero y firmado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la agencia dice que dichas leyes "perturbarían los flujos de datos globales, aumentarían los costos y los riesgos de ciberseguridad, limitarían la inteligencia artificial (IA) y los servicios en la nube, y ampliarían el control ​gubernamental de formas que podrían socavar las libertades civiles y permitir la censura".

El cable dice que el Gobierno Trump está presionando para que se aplique "una política ⁠internacional de datos más dura" y que los diplomáticos debían "contrarrestar las regulaciones innecesariamente gravosas, como las obligaciones de localización de datos".

El Departamento de ‌Estado no respondió a una solicitud de comentarios.

Las iniciativas de soberanía de datos han cobrado impulso, especialmente en Europa, debido a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por las políticas comerciales proteccionistas de Washington y su apoyo a los partidos políticos de extrema derecha.

El dominio de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial, muchas de las cuales recurren a enormes almacenes de datos personales para alimentar sus modelos, ha puesto de relieve las ‌preocupaciones europeas en torno a la privacidad y la vigilancia. Funcionarios de todo el continente también han aumentado la ⁠presión sobre los gigantes estadounidenses de las redes sociales.

Bert Hubert, experto holandés en computación en la ‌nube y antiguo miembro de la junta que regula los servicios de inteligencia holandeses, dijo ⁠que la creciente desconfianza de Europa hacia las empresas tecnológicas estadounidenses podría estar ⁠impulsando a Washington a adoptar una postura más agresiva.

El cable también dijo que China estaba "agrupando atractivos proyectos de infraestructura tecnológica con políticas restrictivas en materia de datos que amplían su influencia global y su acceso a datos internacionales con fines de vigilancia y ventaja estratégica".

El cable no proporcionaba muchos más detalles, pero China ha endurecido ‌en los últimos años la normativa sobre ​cómo sus empresas almacenan y transfieren los datos de los usuarios.

La embajada china en Washington dijo que no estaba familiarizada con el cable, pero que Pekín "siempre ha concedido gran importancia a la ciberseguridad y la seguridad de los datos". La Comisión Europea en Washington no ‌respondió a una solicitud de comentarios. (Reporte de Raphael Satter; edición en Español de Javier López de Lérida)