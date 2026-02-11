EXCLUSIVA-EEUU planea contrarrestar la presencia china en Bangladés y ofrecer alternativas de defensa

Por Krishna N. Das

Daca, 11 feb (Reuters) -

Estados Unidos está preocupado por la creciente presencia de China en el sur de Asia y tiene previsto ofrecer al próximo Gobierno de Bangladés sistemas de defensa estadounidenses y aliados como alternativa al hardware chino, según ha dicho a Reuters el embajador de Washington en Daca.

Bangladés celebra elecciones generales el jueves, después de que un levantamiento liderado por la generación Z derrocara en agosto de 2024 a la primera ministra Sheikh Hasina, aliada de India. Desde entonces, Hasina se ha refugiado en Nueva Delhi, lo que ha permitido a China profundizar su influencia en Bangladés a medida que la presencia de la India se debilita.

China firmó recientemente un acuerdo de defensa con Bangladés para construir una fábrica de drones cerca de la frontera con India, lo que preocupa a los diplomáticos extranjeros. Bangladés también está en conversaciones con Pakistán para comprar aviones de combate JF-17 Thunder, un avión de combate polivalente desarrollado conjuntamente con China.

"Estados Unidos está preocupado por la creciente influencia china en el sur de Asia y se ha comprometido a colaborar estrechamente con el Gobierno de Bangladés para comunicar claramente los riesgos de ciertos tipos de compromiso con China", dijo el embajador estadounidense Brent T. Christensen en una entrevista el martes.

"Estados Unidos ofrece una serie de opciones para ayudar a Bangladés a satisfacer sus necesidades en materia de capacidad militar, incluidos sistemas estadounidenses y de socios aliados, con el fin de proporcionar alternativas a los sistemas chinos", dijo sin ofrecer más detalles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Christensen también dijo que el Gobierno del presidente Donald Trump "desearía ver una buena relación entre Bangladés e India para apoyar la estabilidad en la región".

Las relaciones entre Nueva Delhi y Daca se han deteriorado desde la huida de Hasina, lo que ha afectado gravemente a los servicios de visados y a las relaciones de críquet entre los dos países vecinos.

(Información de Krishna N. Das en Daca; información adicional de Ryan Woo en Pekín y Tora Agarwala y Zia Chowdhury en Daca; edición de Saad Sayeed; edición en español de Paula Villalba)