Por Phil Stewart y Idrees Ali

6 mar (Reuters) -

Investigadores militares estadounidenses creen que es probable que las fuerzas estadounidenses fueran responsables de un aparente ataque contra una escuela de niñas iraníes ‌que causó la muerte de decenas de ‌niñas ⁠el sábado, pero aún no han llegado a una conclusión definitiva ni han completado su investigación, según informaron dos responsables estadounidenses a Reuters.

Reuters no pudo determinar más detalles sobre la investigación, incluyendo qué pruebas contribuyeron a la evaluación provisional, ​qué tipo de ⁠munición se ⁠utilizó, quién fue el responsable o por qué Estados Unidos podría haber atacado la escuela.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete ​Hegseth, reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando el incidente.

Los responsables, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos ‌militares delicados, no descartaron la posibilidad de que surjan nuevas pruebas que eximan ​a Estados Unidos de responsabilidad y apunten a otra parte ​responsable del incidente.

Reuters no pudo determinar cuánto tiempo duraría la investigación ni qué pruebas buscan los investigadores estadounidenses antes de que se pueda completar la evaluación.

La escuela de niñas de Minab, en el sur de Irán, fue alcanzada el sábado durante el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país. El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, dijo que el ataque mató a 150 estudiantes. ​Reuters no pudo confirmar de forma independiente el número de víctimas mortales.

El Pentágono remitió las preguntas de Reuters al Mando Central del Ejército de Estados Unidos, cuyo portavoz, el capitán Timothy Hawkins, ⁠dijo: "No sería apropiado hacer comentarios, dado que el incidente está siendo investigado".

La Casa Blanca no hizo comentarios directos sobre la investigación, pero la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo ‌en una declaración a Reuters: "Aunque el Departamento de Guerra está investigando actualmente este asunto, el régimen iraní ataca a civiles y niños, ".

Cuando se le preguntó sobre el incidente durante una rueda de prensa el miércoles, Hegseth dijo: "Lo estamos investigando. Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles. Pero lo estamos analizando e investigando".

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas el lunes que los Estados Unidos no atacarían deliberadamente una escuela.

"El Departamento de Guerra lo investigaría si se tratara de un ataque nuestro, y les remito a ellos su pregunta", dijo Rubio.

Hasta ahora, ‌las fuerzas israelíes y estadounidenses han dividido sus ataques en Irán tanto geográficamente como por tipo de objetivo, según dijeron un alto cargo ⁠israelí y una fuente con conocimiento directo de la planificación conjunta. Mientras Israel atacaba bases de lanzamiento de misiles en el ‌oeste de Irán, Estados Unidos atacaba objetivos similares, así como objetivos navales, en el sur.

La Oficina de Derechos Humanos ⁠de la ONU, sin decir quién creía que era responsable del ataque a la escuela, pidió ⁠el martes que se llevara a cabo una investigación.

"La responsabilidad de investigar el ataque recae en las fuerzas que lo llevaron a cabo", dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra.

Las imágenes del funeral de las niñas el martes se mostraron en la televisión estatal iraní. Sus pequeños ataúdes estaban cubiertos con banderas iraníes y pasaron ‌desde un camión a través de una gran multitud hacia el ​lugar de enterramiento.

Atacar deliberadamente una escuela, un hospital o cualquier otra estructura civil probablemente constituiría un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

Si se confirmara la participación de Estados Unidos, el ataque se situaría entre los peores casos de víctimas civiles en décadas de conflictos estadounidenses en Oriente Medio. (Información de Phil Stewart e Idrees Ali; información ‌adicional de Maayan Lubell en Jerusalén; edición de Craig Timberg, Don Durfee y Daniel Wallis; edición en español de Paula Villalba)