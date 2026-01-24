EXCLUSIVA: EEUU presiona a Bolivia para que expulse a presuntos espías iraníes y endurezca enfoque, fuentes

*

El gobierno de EEUU presiona a Bolivia para que expulse a los espías iraníes, según fuentes

EEUU también presiona a La Paz para que designe al IRGC, Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas, según fuentes

Este esfuerzo se produce en un momento en el que EE.UU. trata de reducir la influencia de Teherán en América Latina

EE.UU. podría hacer esfuerzos similares en Chile, Panamá y Perú, según fuentes

Por Gram Slattery

WASHINGTON, 24 ene (Reuters) - Estados Unidos está presionando a Bolivia para que expulse del país sudamericano a presuntos espías iraníes y designe al Cuerpo de élite de los Guardianes de la Revolución Islámica de Teherán como grupo terrorista, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

Washington también quiere que el gobierno de La Paz designe al grupo armado libanés Hezbolá y a la organización militante palestina Hamás, ambos considerados por Estados Unidos como apoderados de Teherán, como organizaciones terroristas, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato.

El impulso diplomático privado se produce en medio de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para profundizar su influencia geopolítica en América Latina y disminuir la de sus adversarios en la región.

Tras una operación a principios de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, funcionarios estadounidenses presionaron rápidamente al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez para que redujera la cooperación económica y de seguridad entre Caracas y Teherán, según otra fuente familiarizada con el asunto. Durante años, Venezuela e Irán han sido firmes aliados.

Al pedírsele un comentario, la cancillería boliviana dijo que aún no hay una posición completamente definida respecto a este asunto. El Departamento de Estado no respondió a una petición de comentarios, mientras que la misión iraní ante Naciones Unidas declinó hacer comentarios.

JUEGOS DE ESPÍAS EN AMÉRICA DEL SUR Bolivia, un país sin salida al mar de 12 millones de habitantes situado en el corazón de Sudamérica, parecería a primera vista un escenario improbable para una lucha por poderes entre grandes potencias mundiales.

Sin embargo, algunos funcionarios y exfuncionarios estadounidenses afirman que el país se ha convertido en una base importante para las operaciones diplomáticas y de inteligencia de Irán en todo el continente.

En parte, esto se debe a lo que los funcionarios estadounidenses han descrito como un entorno de contraespionaje permisivo, así como a la ubicación central de la nación en la frontera con varias otras naciones, algunas de las cuales han sido supuestamente víctimas de intentos de complots de Hezbolá en los últimos años.

Rick de la Torre, alto oficial retirado de la CIA y exjefe de estación en Caracas, afirmó que la base de operaciones diplomáticas y de inteligencia de Irán en América Latina era Venezuela. Sin embargo, Bolivia y Nicaragua, donde un gobierno autoritario mantiene frías relaciones con Washington, han servido como "nodos secundarios" de Teherán en la región en los últimos años.

"El valor (de Bolivia) para Teherán era el clima político permisivo, el escrutinio más ligero y la geografía central", dijo De la Torre.

"En la práctica, el patrón que se ve en toda América Latina es que Irán y Hezbolá utilizan las jurisdicciones más permisivas como centros, y luego se proyectan discretamente hacia estados cercanos más capaces o de mayor valor".

UN PANORAMA POLÍTICO CAMBIANTE Evo Morales, presidente izquierdista de Bolivia entre 2006 y 2019, estrechó lazos con Irán en el transcurso de su presidencia, incluso en asuntos relacionados con la defensa y la seguridad, argumentando que ambas naciones estaban unidas en la lucha contra el imperialismo estadounidense.

Morales y el presidente izquierdista Luis Arce, que gobernó desde 2020 hasta finales del año pasado, eran vistos por los funcionarios estadounidenses como poco receptivos a posibles esfuerzos para distanciar a La Paz de Teherán.

Ahora, sin embargo, los funcionarios estadounidenses creen que tienen una oportunidad única tras la elección en octubre del centrista Rodrigo Paz, cuya presidencia pone fin a dos décadas de gobierno casi continuo del partido izquierdista MAS.

El gobierno de Paz, que ha heredado importantes turbulencias económicas y una legislatura díscola, ha tratado de reparar los lazos con Washington, fomentando al mismo tiempo la inversión privada. Funcionarios estadounidenses han celebrado públicamente la elección de Paz, y en diciembre Estados Unidos puso a Bolivia como país elegible de la Corporación del Desafío del Milenio, una agencia estadounidense independiente, para recibir subvenciones.

SE INTENSIFICAN LOS ESFUERZOS CONTRA IRÁN Las fuentes señalaron que la ofensiva contra Irán en Bolivia forma parte de una campaña más amplia de Estados Unidos en la región. En septiembre, Ecuador, aliado de Estados Unidos, designó a la IRGC, Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas, mientras que Argentina designó a la Fuerza Quds de Irán la semana pasada. Estados Unidos abogó por ambas medidas, según las fuentes.

El IRGC es una fuerza militar de élite leal al Líder Supremo de Irán desde la Revolución iraní de 1979, mientras que la Fuerza Quds es una rama del IRGC responsable de las operaciones en el extranjero.

Aunque la actual presión para abrir una brecha geopolítica entre Irán y América Latina no es nueva, hay indicios de que se está intensificando. Una delegación que incluía funcionarios del Departamento de Estado y de inteligencia viajó a La Paz este mes, en parte para discutir las posibles designaciones terroristas, dijeron las fuentes.

Funcionarios estadounidenses también han hablado de promover designaciones terroristas en Chile, Perú y Panamá, añadieron los funcionarios, aunque no está claro que hayan tratado el asunto con sus homólogos en esos países. Autoridades estadounidenses han denunciado la presencia de agentes de Hezbolá en todos esos países, todos los cuales tienen presidentes o presidentes electos alineados con Estados Unidos.

La cancillería panameña dijo que no había discutido el asunto con funcionarios estadounidenses. La cancillería chilena declinó hacer comentarios, mientras que la peruana no respondió a una solicitud de comentarios.

HEZBOLÁ E IRGC LLEVAN MUCHO TIEMPO ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA Entre las operaciones más recientes y destacadas del IRGC en la región figura un presunto atentado contra el embajador israelí en México, frustrado el año pasado por los servicios de seguridad mexicanos. El complot, del que Axios informó por primera vez en noviembre, fue orquestado en parte por un oficial encubierto de la Fuerza Quds destinado en Caracas, según una de las fuentes.

Hezbolá, con sede en Líbano y estrechamente aliada de Teherán, opera desde hace tiempo en América Latina, a menudo generando ingresos para sus operaciones globales mediante la participación en redes de contrabando ilícito y, ocasionalmente, orquestando atentados terroristas.

Sin embargo, aunque las autoridades estadounidenses sostienen en general que Hezbolá mantiene una presencia permanente en América Latina, existe un importante debate en el seno de la comunidad de inteligencia sobre la solidez de dicha presencia.

Algunos han caracterizado las operaciones de recaudación de fondos del grupo en la región como bien organizadas y jerarquizadas, mientras que otros sostienen que algunas actividades financieras atribuidas a Hezbolá son en realidad una función de las donaciones y remesas de la considerable diáspora libanesa de América Latina que llegan a individuos vinculados a Hezbolá por casualidad.

"En mi opinión, los dirigentes de Hezbolá no microgestionan todas las tramas delictivas", afirmó De la Torre, oficial retirado de la CIA, "pero sí autorizan y se benefician de una arquitectura global de facilitación que incluye a América Latina".

(Reporte de Gram Slattery en Washington; información adicional de Humeyra Pamuk en Washington, Monica Machicao en La Paz, Alexander Villegas en Santiago, Marco Aquino en Lima, Elida Moreno en Ciudad de Panamá y Michelle Nichols en las Naciones Unidas; edición de Diane Craft)