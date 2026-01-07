EXCLUSIVA - EEUU tiene a Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, como posible objetivo: fuentes

Por Matt Spetalnick, Sarah Kinosian y Jana Winter

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO, 6 ene (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos ha advertido al ministro del Interior de Venezuela que podría estar en la primera línea de su lista de objetivos a menos que ayude a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a cumplir con sus demandas y mantener el orden tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, dijeron dos fuentes.

Diosdado Cabello, quien controla fuerzas de seguridad acusadas de abusos generalizados contra los derechos humanos, es uno de los pocos leales a Maduro en los que Donald Trump ha decidido confiar para mantener la estabilidad como gobernantes temporales durante un período de transición, dijo una fuente informada sobre el pensamiento del Gobierno republicano.

Los funcionarios estadounidenses están especialmente preocupados de que Cabello, dado su historial de represión y su historia de rivalidad con Rodríguez, pueda frustrar los planes y buscan forzar su cooperación incluso mientras buscan formas de eventualmente expulsarlo del poder y llevarlo al exilio, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, le han comunicado a Cabello a través de intermediarios que si se muestra desafiante podría enfrentar un destino similar al de Maduro, capturado el sábado y llevado a Nueva York para enfrentar un proceso por cargos de "narcoterrorismo", o podría ver su vida en peligro, dijo la fuente.

Pero eliminar a Cabello podría ser arriesgado, ya que podría motivar a grupos de motociclistas progubernamentales, conocidos como colectivos, a tomar las calles, desatando el tipo de caos que Washington quiere evitar.

En la lista de objetivos potenciales también está el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien al igual que Cabello está acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos y tiene una recompensa multimillonaria por su cabeza, según las dos fuentes.

"Esto sigue siendo una operación de aplicación de la ley y aún no hemos terminado", dijo un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato.

Los funcionarios estadounidenses consideran crucial la colaboración de Padrino para evitar un vacío de poder debido a su mando en las Fuerzas Armadas. Creen que es menos dogmático que Cabello y más propenso a acatar la política estadounidense mientras busca su propia salida segura, según la fuente informada sobre la postura estadounidense.

Washington ha decidido que la oposición venezolana, encabezada por la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, no podría mantener la paz en un momento en que Trump quiere suficiente calma para facilitar el acceso de las petroleras estadounidenses a las reservas de Venezuela y evitar tener que enviar fuerzas al terreno.

En lugar de eso, Trump ha aceptado una evaluación clasificada de la CIA que concluyó que los principales asesores de Maduro estarían en la mejor posición para dirigir el país de manera interina, según fuentes informadas sobre el asunto.

Pero Washington quiere ver eventualmente un avance hacia nuevas elecciones, dijeron funcionarios estadounidenses, aunque el cronograma sigue siendo incierto.

Trump no ha ofrecido una explicación clara de cómo Washington supervisaría a Venezuela tras la mayor intervención estadounidense en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989. Los críticos la han condenado como neocolonialismo y una violación del derecho internacional.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que maneja todas las solicitudes de prensa del Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato.

RODRÍGUEZ, FIGURA CENTRAL

Por ahora, sin embargo, Washington ve a Rodríguez como su mejor apuesta para mantener temporalmente el poder mientras continúa desarrollando planes para la gobernanza de la Venezuela post-Maduro, una estrategia que la fuente describió como "un trabajo en progreso".

Entre las demandas a los líderes de Venezuela están una demostración de voluntad de abrir la industria petrolera en términos favorables para las empresas estadounidenses, una ofensiva contra el narcotráfico, la expulsión del personal de seguridad cubano y el fin de la cooperación con Irán, dijo la fuente informada sobre el pensamiento del Gobierno federal.

Estados Unidos quiere ver avances hacia el cumplimiento de sus objetivos en cuestión de semanas, agregó la fuente.

Más allá de las amenazas de nuevas acciones militares, Estados Unidos podría utilizar las finanzas de Rodríguez como fuente de presión. Washington ha identificado esos activos, resguardados en Qatar, y podría confiscarlos, dijo la fuente.

Las autoridades estadounidenses y sus intermediarios también están buscando cooptar a otros funcionarios venezolanos de alto rango y a aquellos en niveles inferiores a ellos en un esfuerzo por abrir el camino para un Gobierno que acepte sus intereses, señaló la fuente.

Los asesores de Trump ven a Rodríguez como el eje central: una tecnócrata que, según creen, está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en una transición y en asuntos clave relacionados con el petróleo, según personas informadas sobre la estrategia estadounidense.

Aunque ella y otros importantes partidarios de Maduro han proyectado hasta ahora un frente mayoritariamente unido, no está claro si eso durará.

Rodríguez y Cabello han operado en el corazón del Gobierno, la legislatura y el partido socialista gobernante durante años, pero nunca han sido considerados aliados cercanos.

Cabello, un ex oficial militar considerado el principal ejecutor de la represión dentro del Gobierno de Maduro, ejerce influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país, que llevan a cabo un espionaje interno generalizado.

Naciones Unidas encontró que tanto el SEBIN, la agencia civil, como la DGCIM, el servicio de inteligencia militar, habían cometido crímenes contra la humanidad como parte de un plan estatal para aplastar la disidencia. (Reporte de Matt Spetalnick, Sarah Kinosian y Jana Winter, reporte adicional de Julia Symmes Cobb en Bogota. Editado en español por Javier Leira)