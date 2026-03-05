BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - La OTAN está atenta a ‌los acontecimientos en Oriente ‌Medio ⁠y al derribo de un misil que se dirigía al espacio ​aéreo ⁠turco ⁠el miércoles, pero invocar el artículo 5 no ​está sobre la mesa en este ‌momento, dijo el jueves a ​Reuters el ​máximo responsable de la alianza militar, Mark Rutte.

"Nadie está hablando del artículo 5", afirmó Rutte en una entrevista.

Turquía dijo que las defensas aéreas de ​la OTAN destruyeron un misil balístico iraní que ⁠se dirigía al espacio aéreo turco, lo que supone ‌la primera vez que un miembro de la alianza se ve envuelto en el conflicto de Oriente Medio y aumenta la posibilidad de una gran expansión que involucre a ‌sus aliados del bloque.

El artículo 5 de la alianza ⁠especifica que un ataque contra uno ‌de sus miembros es un ⁠ataque contra todos los ⁠demás.

Rutte dijo que la OTAN apoya a Estados Unidos en sus ataques contra Irán, ya que el país estaba "a punto de ‌convertirse también en ​una amenaza para Europa". (Información de Andrew Gray; redacción de Inti Landauro; edición de Makini Brice y Richard Lough; ‌edición en español de Jorge Ollero Castela)