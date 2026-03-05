EXCLUSIVA-El artículo 5 no es una opción pese al misil derribado en Turquía, dice jefe de la OTAN
BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - La OTAN está atenta a los acontecimientos en Oriente Medio y al derribo de un misil que se dirigía al espacio aéreo turco el miércoles, pero invocar el artículo 5 no está sobre la mesa en este momento, dijo el jueves a Reuters el máximo responsable de la alianza militar, Mark Rutte.
"Nadie está hablando del artículo 5", afirmó Rutte en una entrevista.
Turquía dijo que las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, lo que supone la primera vez que un miembro de la alianza se ve envuelto en el conflicto de Oriente Medio y aumenta la posibilidad de una gran expansión que involucre a sus aliados del bloque.
El artículo 5 de la alianza especifica que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos los demás.
Rutte dijo que la OTAN apoya a Estados Unidos en sus ataques contra Irán, ya que el país estaba "a punto de convertirse también en una amenaza para Europa". (Información de Andrew Gray; redacción de Inti Landauro; edición de Makini Brice y Richard Lough; edición en español de Jorge Ollero Castela)