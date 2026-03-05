Exclusiva-el bce advierte de los riesgos económicos para la banca europea por la guerra en irán

Por Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 5 mar (Reuters) - Los bancos de la zona euro solo se enfrentan a un impacto directo limitado por la guerra en Irán, pero el ‌mayor peligro radica en cómo ‌una ⁠economía debilitada podría repercutir en los balances de los prestamistas, según dijo a Reuters un alto cargo del Banco Central Europeo.

En una entrevista, Pedro Machado abordó asuntos que van desde las tensiones en Oriente ​Medio hasta la ⁠reciente inestabilidad de ⁠los mercados privados, al tiempo que advirtió de que el auge de las complejas operaciones de titulización merece un ​examen más detenido.

La amenaza de un conflicto más amplio en Oriente Medio ha agudizado los temores de otra ‌oleada de inflación y de nuevas presiones sobre el crecimiento en ​la zona euro, que depende de los proveedores del ​golfo Pérsico para parte de su gas y de las rutas del canal de Suez para las mercancías asiáticas.

Machado, uno de los principales supervisores bancarios del BCE, dijo que la exposición directa de los bancos de la zona euro a Irán e Israel era pequeña en relación con su capacidad para absorber pérdidas, que era del 0,7% del capital básico para activos, como ​préstamos, y del 0,6% para pasivos, como bonos bancarios.

"Incluso si se incluyen los países vecinos, la exposición es bastante contenida, ya que representa algo menos del 1% de ⁠los activos totales de las entidades supervisadas", afirmó en una entrevista.

Los grandes bancos de la zona euro tienen activos por valor de 27,8 billones de ‌euros (32,32 billones de dólares), según los últimos datos del BCE, lo que significa que el 1% de esa cantidad equivaldría a 278.000 millones de euros.

El riesgo más importante, añadió Machado, radica en que cualquier nueva subida de los precios de la energía alimente la inflación y, en última instancia, una desaceleración que afecte a los prestatarios.

"A largo plazo, si los precios de la energía se disparan, podríamos tener un repunte de la inflación con posibles efectos recesivos en términos de actividad económica", dijo ‌Machado. "Y esto se traduce en un posible impacto en el desempleo, que es una variable muy importante para los bancos".

LOS BANCOS ⁠EN LA SOMBRA, EN EL PUNTO DE MIRA

Machado restó importancia a la relevancia para los prestamistas europeos ‌de las recientes turbulencias en el crédito privado estadounidense —más recientemente en el fondo insignia de Blackstone,

— y ⁠dijo que no había visto "ninguna prueba concreta" de que se hubiera producido un efecto ⁠dominó.

Sin embargo, señaló que el BCE estaba prestando más atención a las titulizaciones sintéticas, en las que los bancos transfieren los riesgos de sus carteras a inversores externos mediante derivados o garantías. Los supervisores quieren asegurarse de que el riesgo no repercuta en el sistema bancario a través de canales de financiación indirectos.

"Tenemos la intención de recopilar información individual sobre esas ‌transacciones para luego intentar tener una visión mucho más ​global de las mismas, tanto en términos de volumen como de exposición potencial a través de la puerta trasera", dijo.

Las operaciones sintéticas de transferencia de riesgo han experimentado un auge, con un aumento del 85% en el primer semestre de 2025 con respecto al año anterior, gracias a los cambios en ‌la normativa.

(1 dólar = 0,8602 euros) (Edición de Kirsten Donovan y Nick Zieminski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)