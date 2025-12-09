EXCLUSIVA-El BCE apoya normas bancarias más sencillas, no más laxas: fuentes

Por Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 9 dic (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE) propondrá simplificar las normas sobre los colchones de capital exigidos a los bancos, eliminando parte de la compleja regulación establecida tras la crisis financiera mundial, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras de las propuestas. La lista de medidas que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, presentará a los periodistas el jueves tiene como objetivo un número menor de requisitos, en lugar de requisitos menos exigentes, sobre la cantidad de capital que los prestamistas deben mantener para amortiguar posibles perturbaciones.

Se trata de un planteamiento más conservador que el adoptado recientemente por los reguladores británicos y estadounidenses, y puede decepcionar a los banqueros que esperaban un mayor respiro.

Las recomendaciones, fruto de un compromiso entre distintos países de la Unión Europea, fusionarían el colchón de riesgo sistémico (SyRB) y el colchón de capital anticíclico (CCyB), dos requisitos de capital distintos establecidos por los supervisores nacionales, dijeron las dos fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque el asunto es todavía confidencial.

Un portavoz del BCE declinó hacer comentarios.

Las recomendaciones del BCE se remitirán a continuación a la Comisión Europea, que comparte con el Parlamento Europeo y el Consejo -de los que forman parte los Estados miembros- la facultad de proponer cambios en la legislación comunitaria. Tales cambios llevarían años y podrían reabrir antiguos debates sobre hasta dónde debe llegar Europa en la relajación de las normas diseñadas para proteger a los contribuyentes de tener que rescatar a los bancos en dificultades. Los colchones SyRB y CCyB fueron introducidos por los 27 países de la UE como parte de una revisión posterior a la crisis destinada a evitar otro colapso del sector bancario como el de 2007-2008. Los banqueros se quejan de que estas normas son demasiado complejas y les colocan en desventaja frente a sus homólogos estadounidenses.

(Reporte adicional de Andrés González en Londres; editado en español por Carlos Serrano)