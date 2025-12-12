EXCLUSIVA-El BoJ prometerá más subidas de tipos en la reunión de la próxima semana, según fuentes

Por Leika Kihara y Takahiko Wada

TOKIO, 12 dic (Reuters) -

El Banco de Japón mantendrá probablemente su promesa de seguir subiendo los tipos de interés la próxima semana, pero subrayará que el ritmo de las nuevas subidas dependerá de cómo reaccione la economía a cada incremento, según tres fuentes conocedoras de su pensamiento.

Los mercados han descontado casi por completo la posibilidad de una subida de tipos del 0,5% al 0,75% en la reunión del 18-19 de diciembre, después de que el obernador Kazuo Ueda anunciara de antemano tal medida. La atención se ha desplazado hacia cuánto podría subir los tipos el Banco de Japón antes de alcanzar un nivel neutral, que ni estimula ni enfría el crecimiento.

Aunque es posible que el banco central actualice internamente su estimación sobre la distancia que separa su tipo de interés oficial de los niveles considerados neutrales, no utilizará la estimación como principal herramienta de comunicación sobre la futura senda de subidas de tipos, dada la dificultad de llegar a una proyección precisa, dijeron las fuentes.

En su lugar, el Banco de Japón explicará que las decisiones sobre futuras subidas de tipos se tomarán teniendo en cuenta cómo afectan las anteriores subidas de tipos a los préstamos bancarios, las condiciones de financiación de las empresas y otras actividades económicas, dijeron las fuentes.

Sin embargo, con una inflación que supera su objetivo del 2% desde hace más de tres años, los costes reales de endeudamiento de Japón siguen siendo profundamente negativos, un punto que el Banco de Japón probablemente subrayará la próxima semana para justificar nuevas subidas de tipos, dijeron las fuentes.

"Los tipos de interés reales de Japón son muy bajos, lo que permite al Banco de Japón seguir subiendo los tipos en varias etapas", dijo una de las fuentes, una opinión de la que se hicieron eco otras dos fuentes. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Aunque muy inferior a la de muchos países, una subida al 0,75% situaría el tipo de interés oficial del Banco de Japón en niveles nunca vistos en tres décadas.

También situaría el tipo de interés oficial cerca de la parte inferior de la horquilla del 1,0%-2,5% que el Banco de Japón calcula actualmente para el tipo de interés neutral. Por ello, algunos agentes del mercado han especulado con la posibilidad de que el Banco de Japón no suba mucho más los tipos por temor a perjudicar a la economía.

El banco central tratará de disipar estas opiniones aclarando que, si bien los tipos neutrales son importantes puntos de referencia a la hora de fijar la política monetaria, no serán un factor decisivo a la hora de decidir cuándo realizar la próxima subida de tipos, señalaron las fuentes.

En su lugar, el Banco de Japón analizará el impacto económico de cada subida de tipos para calibrar hasta qué punto su tipo de interés oficial se aproxima a los niveles considerados neutrales, a fin de decidir si los sube o no, según las fuentes.

(Información de Leika Kihara y Takahiko Wada; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)