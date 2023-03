Exclusiva-el clima agita a un grupo de aseguradoras y fondos de pensiones respaldado por la onu

Por Virginia Furness

LONDRES, 31 mar (Reuters) - Un miembro de una coalici贸n de aseguradoras y fondos de pensiones respaldada por la ONU y destinada a luchar contra el cambio clim谩tico dijo a Reuters que est谩 considerando abandonar el grupo tras los desacuerdos sobre la limitaci贸n de las inversiones en el sector del petr贸leo y el gas.

El fondo de pensiones dan茅s AkademikerPension podr铆a abandonar la Alianza de Propietarios de Activos Netos Cero (NZAOA) porque los nuevos requisitos en un documento base para sus 85 miembros no imponen suficientes restricciones a la posesi贸n de acciones y bonos de empresas petroleras y de gas que cotizan en bolsa, dijo el director de Inversiones, Anders Schelde.

"La posici贸n no est谩 a la altura de nuestros est谩ndares y tendremos que considerar nuestra participaci贸n en NZAOA en el futuro", dijoScheldee, refiri茅ndose al borrador final del documento tras un proceso de consulta de 18 meses.

Las esperanzas de unos requisitos m谩s ambiciosos se vieron moderadas en parte por la preocupaci贸n de que unos objetivos prescriptivos puedan exponerles a acusaciones de colusi贸n en el sector y atraer demandas antimonopolio, seg煤n personas familiarizadas con las deliberaciones.

La disputa es la m谩s reciente de una serie de divisiones pol铆ticas entre las principales coaliciones clim谩ticas de empresas financieras.

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), liderada por el exgobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney, abandon贸 en octubre el requisito de que sus miembros adhirieran a una campa帽a de reducci贸n de emisiones de las Naciones Unidas despu茅s de que algunos se opusieron.

Reuters inform贸 la semana pasada que los miembros de la Asociaci贸n para la Contabilidad del Carbono en el Sector Financiero estaban divididos sobre c贸mo informar de las emisiones de carbono vinculadas a su actividad en los mercados de capitales.

En el documento de posici贸n publicado el mi茅rcoles, NZAOA, cuyos miembros controlan 11 billones de d贸lares en activos, dijo que esperaba que sus miembros dejaran de financiar directamente nuevas infraestructuras de petr贸leo y gas vinculadas a proyectos de exploraci贸n y producci贸n.

AkademikerPension quer铆a que el documento de posici贸n estableciera que los miembros de NZAOA s贸lo deber铆an invertir en acciones p煤blicas o bonos corporativos cuando las empresas implicadas ya no est茅n invirtiendo en la exploraci贸n de nuevos yacimientos de petr贸leo y gas.

"No estamos diciendo que todos los miembros de laNZAOA deban deshacerse de las acciones cotizadas de las grandes petroleras a partir de ma帽ana, pero deber铆a ser un objetivo claro y una posici贸n clara que el nuevo petr贸leo y gas es incompatible con 1,5 grados", dijoScheldee, refiri茅ndose a los esfuerzos para limitar el calentamiento global. (Reporte de Virginia Furness; reporte adicional de Simon Jessop en Londres e Isla Binnie en Nueva York Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)

