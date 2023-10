Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO, 5 oct (Reuters) - El director de operaciones de Sigma Lithium, Brian Talbot, dejó la empresa a finales del mes pasado, dijo a Reuters el jueves, la más reciente reorganización de la dirección de la minera de Vancouver.

Talbot se convirtió en jefe de operaciones el año pasado y ha estado a cargo de supervisar la mina Grota do Cirilo, el estandarte de la compañía. Su salida de Sigma, el símbolo del incipiente sector del litio en Brasil, se conoce en el contexto de una batalla legal entre el matrimonio que dirigió la empresa hasta principios de este año.

Talbot dijo que presentó su dimisión a Sigma a finales de julio y que su último día en la empresa fue el viernes 29 de septiembre. No explicó los motivos de su salida.

Sigma no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La semana pasada, Reuters informó de que el proceso de divorcio entre la actual consejera delegada de Sigma, Ana Cabral-Gardner, y Calvyn Gardner, su marido y ex codirector ejecutivo, había desencadenado varios litigios, entre ellos una disputa sobre algunos de los derechos mineros donde Sigma planea construir pozos mineros. En aquel momento, Sigma declaró a Reuters que la disputa no afectaría a sus planes de expansión, ya que, según dijo, puede desarrollar la zona mediante un "acuerdo de reparto de residuos", además dijo que los esfuerzos para atraer a un comprador para Sigma, que está buscando una compra, no se vieron afectados.

Gardner dejó su puesto de director general en enero, y Sigma informó del nombramiento de un nuevo director financiero en agosto. (Reporte de Fabio Teixeira Edición en español de Javier López de Lérida)