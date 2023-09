15 sep (Reuters) - El ministro de Defensa, Li Shangfu, desaparecido de la escena pública desde hace más de dos semanas, ha sido puesto bajo investigación por las autoridades chinas, según 10 personas familiarizadas con el asunto.

La investigación sobre Li está relacionada con la adquisición de material militar, según un funcionario de seguridad regional y tres personas en contacto directo con el ejército chino. Reuters no pudo obtener detalles sobre qué adquisiciones de equipos estaban siendo examinadas.

Ocho altos cargos de la unidad de adquisiciones del ejército chino, que Li dirigió entre 2017 y 2022, también están siendo investigados, según dos de las personas en contacto directo con los militares.

La investigación sobre Li, que fue nombrado ministro de Defensa en marzo, y los ocho funcionarios está siendo llevada a cabo por la poderosa comisión de inspección disciplinaria de los militares, dijeron esas dos personas.

El examen detallado de Reuters de las acusaciones contra Li y el momento de la investigación se basa en entrevistas con fuentes que interactúan regularmente con altos dirigentes políticos y de defensa chinos, y con funcionarios regionales con estrecho conocimiento de la política china.

Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró a la prensa el viernes que no estaba al corriente de la situación. El Consejo de Estado y el Ministerio de Defensa no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Li no pudo ser localizado inmediatamente.

El Financial Times informó el viernes, citando a funcionarios estadounidenses, que el gobierno de Estados Unidos cree que Li ha sido puesto bajo investigación. El Wall Street Journal citó a una persona cercana a la toma de decisiones en Pekín que dijo que se lo habían llevado la semana pasada para interrogarlo. (Reporte y escrito por redacción de Reuters; Editado en español por Juana Casas)