Exclusiva-el nuevo ataque de eeuu a los chips chinos castiga a los fabricantes de semiconductores

Por Karen Freifeld y David Shepardson

2 dic (Reuters) - Estados Unidos lanzará el lunes su tercera ofensiva en tres años contra la industria china de semiconductores restringiendo las exportaciones a 140 empresas, entre ellas el fabricante de equipos para chips Naura Technology Group, entre otras medidas, según dos personas familiarizadas con el asunto. El esfuerzo por frenar las ambiciones de fabricación de chips de Pekín también afectará a los fabricantes chinos de herramientas para chips Piotech y SiCarrier Technology con nuevas restricciones a la exportación como parte del paquete, que también apunta a los envíos de chips de memoria avanzados y más herramientas de fabricación de chips a China. La medida constituye uno de los últimos esfuerzos a gran escala de la administración Biden para obstaculizar la capacidad de China de acceder y producir chips que puedan contribuir al avance de la inteligencia artificial para aplicaciones militares o amenazar de otro modo la seguridad nacional de Estados Unidos. Llega pocas semanas antes de la toma de posesión del expresidente republicano Donald Trump, quien se espera que mantenga muchas de las medidas de Biden contra China.

El paquete incluye restricciones a los envíos a China de chips de memoria de gran ancho de banda, fundamentales para aplicaciones de gama alta como el entrenamiento de inteligencia artificial; nuevas restricciones a otras 24 herramientas de fabricación de chips y tres herramientas de software; y nuevas restricciones a la exportación de equipos de fabricación de chips fabricados en países como Singapur y Malasia. Los controles sobre las herramientas perjudicarán probablemente a Lam Research, KLA y Applied Materials , así como a empresas no estadounidenses, como el fabricante neerlandés de equipos ASM International. Entre las empresas chinas que se enfrentan a nuevas restricciones se encuentran casi dos docenas de empresas de semiconductores, dos empresas de inversión y más de 100 fabricantes de herramientas para la fabricación de chips, según las fuentes. Los legisladores estadounidenses afirman que algunas de las empresas, entre ellas Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn y Shenzhen Pensun Technology Co, trabajan con la empresa china Huawei Technologies, líder en equipos de telecomunicaciones que en su día se vio perjudicada por las sanciones estadounidenses y que ahora se encuentra en el centro de la producción y el desarrollo de chips avanzados en China. Se añadirán a la lista de entidades, que prohíbe a los proveedores estadounidenses enviarles productos sin recibir antes una licencia especial. En los últimos años, China ha intensificado sus esfuerzos por ser autosuficiente en el sector de los semiconductores mientras Estados Unidos y otros países han restringido las exportaciones de chips avanzados y herramientas para fabricarlos. Sin embargo, sigue años por detrás de líderes de la industria de chips como Nvidia, en cuanto a chips de inteligencia artificial, y el fabricante de equipos para chips ASML de los Países Bajos. Estados Unidos también está a punto de imponer restricciones adicionales a Semiconductor Manufacturing International , el mayor fabricante de chips por contrato de China, que fue incluido en la Lista de Entidades en 2020, pero con una política que permitía conceder licencias por valor de miles de millones de dólares para enviarle mercancías. Por primera vez, Estados Unidos añadirá a la lista de entidades a dos empresas que realizan inversiones en chips. Se añadirán la empresa china de capital riesgo Wise Road Capital y la empresa tecnológica Wingtech Technology Co.

Las empresas que solicitan licencias para realizar envíos a firmas incluidas en la lista de entidades suelen ser denegadas.

Exención para fabricantes neerlandeses y japoneses un aspecto del nuevo paquete que aborda la norma sobre productos extranjeros directos podría perjudicar a algunos aliados de estados unidos al limitar lo que sus empresas pueden enviar a china. la nueva norma ampliará los poderes de estados unidos para restringir las exportaciones de equipos de fabricación de chips de fabricantes estadounidenses, japoneses y neerlandeses fabricados en otras partes del mundo a determinadas plantas de chips en china. los equipos fabricados en malasia, singapur, israel, taiwán y corea del sur están sujetos a la norma, mientras que los países bajos y japón estarán exentos. la norma ampliada sobre productos extranjeros directos se aplicará a 16 empresas de la lista de entidades que se consideran las más importantes para las ambiciones de fabricación de chips más avanzados de china.

La norma también reducirá a cero la cantidad de contenido estadounidense que determina cuándo ciertos artículos extranjeros están sujetos al control de Estados Unidos. Esto permitirá a Estados Unidos regular cualquier artículo enviado a China desde el extranjero si contiene chips estadounidenses.

(Información de Karen Freifeld y David Shepardson; información adicional de Brenda Gohe; edición de Chris Sanders, Alexandra Alper y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)

