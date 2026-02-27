EXCLUSIVA-El oleoducto Druzhba transportaba petróleo ucraniano y ruso antes del ataque, dicen fuentes

LONDRES, 27 feb (Reuters) - El oleoducto Druzhba exportaba parte del petróleo ucraniano, así como volúmenes mucho mayores de crudo ruso, antes de que fuera dañado hace un mes por un ataque de Moscú que ha provocado la interrupción del suministro, dijeron tres fuentes del sector familiarizadas con el asunto

Los envíos de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto, operado principalmente por Rusia, fueron suspendidos el 27 de enero tras lo que Kiev califica como un ataque ruso contra instalaciones de bombeo en el oeste de Ucrania, lo que ha provocado una disputa dentro de la Unión Europea y los esfuerzos de Hungría por bloquear nuevas sanciones contra Rusia. El uso del oleoducto Druzhba para exportar petróleo ucraniano a Hungría y Eslovaquia, miembros de la UE, no se había informado anteriormente. La suspensión priva a Ucrania de una fuente de ingresos por exportaciones y de la financiación que necesita para contener su déficit presupuestario. Si se mantiene, podría obligar a Kiev a detener su producción de petróleo, según las fuentes del sector

El Ministerio de Energía de Ucrania no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Desde la invasión rusa hace cuatro años, Kiev ha clasificado toda la información sobre el procesamiento y las exportaciones de petróleo

Ucrania produjo alrededor de 1,7 millones de toneladas de petróleo en 2021. También importó volúmenes significativos que se procesaron en la refinería de Kremenchuk, que tiene una capacidad de 19 millones de toneladas métricas al año, así como en varias plantas más pequeñas

Al comienzo de la guerra, en febrero de 2022, Rusia comenzó a atacar las refinerías de Ucrania

La destrucción efectiva de la última capacidad de refinado de Ucrania a mediados de 2025 obligó a los comerciantes a aumentar las importaciones de combustible y creó un dilema sobre qué hacer con la producción petrolera de Kiev, según una de las fuentes

Sin capacidad de refino nacional, Ucrania se vio obligada a exportar petróleo, y Druzhba era la única ruta disponible, según la fuente. La sección de la red de oleoductos en Ucrania es propiedad del Fondo de Propiedad Estatal

Reuters no pudo determinar el nivel actual de producción de petróleo de Ucrania. Los medios de comunicación ucranianos informaron que en 2024 la mayor empresa petrolera de Ucrania, Ukrnafta, produjo 1,4 millones de toneladas de petróleo, aproximadamente lo mismo que en 2023

Ucrania inyectaba unas 40.000 toneladas métricas de petróleo al mes en el oleoducto Druzhba antes del ataque de Rusia, según una segunda fuente del sector. Las otras fuentes confirmaron que había exportaciones, pero no proporcionaron ninguna estimación de los volúmenes. Las tres fuentes pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del tema

La segunda fuente del sector dijo que, durante varios meses antes del ataque ruso en enero, Ucrania había inyectado crudo en el oleoducto de Brody, en el oeste del país, para su entrega a Europa

El petróleo transportado por el oleoducto se procesa en las refinerías de la multinacional petrolera húngara MOL. La compañía compra varios tipos de petróleo además del ruso, incluido el ucraniano, para diversificar sus suministros, dijo el portavoz de la empresa, Andrus Halasz, en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Reuters

Se negó a dar más detalles

Los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el viernes

Mientras que otros países de la UE han dejado de utilizar petróleo ruso, Hungría y Eslovaquia han mantenido su dependencia del mismo y han acusado a Ucrania de prolongar deliberadamente la interrupción del oleoducto

Hungría, además, ha acusado a Ucrania de interferir en sus elecciones de abril, ha paralizado un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros del que depende Kiev y ha bloqueado una nueva ronda de sanciones europeas contra Rusia. (Reporte de Reuters; edición de Daniel Flynn y Barbara Lewis; Editado en Español por Ricardo Figueroa)