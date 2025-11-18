EXCLUSIVA - El puerto ruso de Novorosíisk tiene retraso en embarques por daños en muelle: fuentes

MOSCÚ, 18 nov (Reuters) - Los embarques de crudo en el puerto ruso de Novorosíisk llevan un retraso de entre dos y tres días, ya que los daños causados por un ataque ucraniano el 14 de noviembre han limitado la capacidad de un muelle clave de la terminal, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

El puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, y una terminal vecina del Consorcio del Oleoducto del Caspio, por la que circula una quinta parte de las exportaciones rusas de crudo, suspendieron el viernes las exportaciones de petróleo tras el ataque. Novorosíisk las reanudó el domingo.

El ataque ucraniano al puerto petrolero de Sheskharis, en Novorosíisk, dañó los atracaderos 1 y 1A, por los que transitan grandes petroleros Suezmax de 140.000 toneladas de peso muerto.

RUSIA DICE QUE PUEDE LIDIAR RÁPIDAMENTE CON CONSECUENCIAS

"La carga de petroleros de la clase Suezmax se ha trasladado al atracadero 1A", dijo una de las fuentes. "El atracadero 1 sigue inactivo".

Esto indica que aún no se han reparado algunos de los equipos dañados en uno de los atracaderos de la clase Suezmax, lo que dificultará que el puerto recupere inmediatamente los días de carga perdidos y vuelva a cumplir el calendario, según la fuente.

El ataque a Novorosíisk fue el más dañino hasta la fecha por parte de Ucrania contra la principal infraestructura rusa de exportación de crudo del mar Negro.

La noticia del ataque hizo subir los precios del petróleo un 2%, y la noticia de que se habían reanudado los embarques los hizo bajar el lunes.

Fuentes del sector afirmaron que el puerto podría recuperar el retraso a finales de noviembre, siempre que las tormentas no interfieran.

Rusia exportó 3,22 millones de toneladas, o 760.000 barriles diarios, a través de Novorosíisk en octubre, según fuentes del sector, aunque se espera que los volúmenes de noviembre sean inferiores.

El Kremlin afirmó el lunes que Rusia tenía capacidad para hacer frente rápidamente a las consecuencias del ataque y reanudar las actividades de exportación.

Las exportaciones de petróleo kazajo, que transitan por Novorosíisk, también podrían retrasarse entre uno y dos días, según un comerciante, que añadió que, no obstante, esperaba cumplir el calendario a tiempo.

Kazajistán exporta petróleo a Novorosíisk a través del oleoducto Atyrau-Samara y por la ruta Aktau-Majachkalá-Novorosíisk. Estas rutas deberían mover 430.000 toneladas y 170.000 toneladas respectivamente en noviembre, según fuentes del sector. (Reporte de Reuters. Editado en español por Ricardo Figueroa)