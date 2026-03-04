EXCLUSIVA-Empresas de Defensa se reunirán en la Casa Blanca tras la reducción de reservas por ataques a Irán

Por Mike Stone

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) -

El Gobierno de Trump tiene previsto reunirse el viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores empresas contratistas de defensa de Estados Unidos para discutir la aceleración de la producción de armas, mientras el Pentágono trabaja para reponer suministros tras los ataques contra Irán y otras operaciones militares recientes, según informaron a Reuters cinco fuentes cercanas al plan. Empresas como Lockheed Martin y RTX, matriz de Raytheon, junto con otros proveedores clave, han sido invitadas a asistir a la reunión, según dijeron estas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por la privacidad del tema.

La reunión subraya la urgencia que se siente en Washington por reforzar las reservas de armas después de que la operación en Irán consumiera gran cantidad de municiones. Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 e Israel inició operaciones militares en Gaza, Estados Unidos ha consumido miles de millones de dólares en reservas de armas, incluidos sistemas de artillería, municiones y misiles antitanque. El conflicto en Irán ha consumido misiles de mayor alcance que los suministrados a Kiev.

Al menos una de las fuentes dijo que se esperaba que la reunión se centrara en presionar a los fabricantes de armas para que aceleraran la producción.

Lockheed, el Pentágono y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. RTX se negó a hacer comentarios. En una publicación en las redes sociales el lunes, Trump dijo que había un "suministro prácticamente ilimitado" de municiones estadounidenses y que "las guerras pueden librarse 'para siempre' y con mucho éxito, utilizando solo estos suministros".

La reunión en la Casa Blanca se produce cuando el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, ha estado liderando el trabajo del Pentágono en los últimos días sobre una solicitud de presupuesto suplementario de alrededor de 50.000 millones de dólares que podría publicarse ya el viernes, según dijo una de las personas. El nuevo dinero se destinaría a reemplazar las armas utilizadas en conflictos recientes, incluidos los de Oriente Medio. La cifra es preliminar y podría cambiar.

El impulso para aumentar la producción se ha intensificado tras los ataques militares estadounidenses contra Irán, donde Estados Unidos desplegó el sábado misiles de crucero Tomahawk, cazas furtivos F-35 y drones de ataque de bajo coste y uso único.

El fabricante de misiles Tomahawk, Raytheon, ha firmado un nuevo acuerdo con el Pentágono para aumentar la producción hasta 1.000 unidades al año. El Pentágono tiene previsto comprar 57 de estos misiles en 2026 a un coste medio de 1,3 millones de dólares cada uno.

El Gobierno ha ido aumentando constantemente la presión sobre los contratistas de defensa para que prioricen la producción frente a los pagos a los accionistas. El presidente Donald Trump firmó en enero un decreto para identificar a los contratistas que se considera que no cumplen con los contratos y, al mismo tiempo, distribuyen beneficios a los accionistas.

Se espera que el Pentágono publique una lista de contratistas con bajo rendimiento. Las empresas mencionadas tendrán 15 días para presentar planes aprobados por la junta directiva para corregir la situación. Si esos planes se consideran insuficientes, el Pentágono puede emprender acciones coercitivas, incluida la rescisión de los contratos. (Información de Mike Stone en Washington; edición de Chris Sanders y Lisa Shumaker; edición en español de María Bayarri Cárdenas)